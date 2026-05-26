Micron (MU) sube más de 6% tras UBS elevar su precio objetivo a $1.625

Publicado por Carlos Dominguez 26 de mayo, 2026

Las acciones de Micron Technology (MU) registraron un fuerte repunte este martes, avanzando más del 6,3% en el mercado previo y cotizando cerca de los $798 por título, según un reporte de Yahoo Finance.

El catalizador principal fue el banco de inversión UBS, que sorprendió al mercado al aumentar de manera agresiva su precio objetivo para la compañía, pasando de $535 a $1.625 por acción, lo que representa un potencial alcista superior al 100%.

UBS apuesta por un cambio estructural en el negocio de Micron

El analista Timothy Arcuri destacó que Micron está beneficiándose de una transformación importante en la industria de memorias. Cada vez más clientes, especialmente los grandes proveedores de nube, están firmando contratos de suministro a largo plazo de entre tres y cinco años.

Según UBS, hasta un 30% del volumen global de memorias DDR podría quedar bajo este tipo de acuerdos en los próximos años. Estos contratos ofrecen mayor visibilidad de ingresos y reducen significativamente la volatilidad tradicional del sector, algo muy valorado por los inversores.

Mejores proyecciones de beneficios EPS):



2027: US$155 (frente a US$133 anterior)

(frente a US$133 anterior) 2028: US$167 (frente a US$122 anterior)

(frente a US$122 anterior) 2029: US$117 (frente a US$77 anterior) Además, UBS estima que Micron podría generar más de $400.000 millones en flujo de caja libre entre 2027 y 2029. La firma suiza también mejoró significativamente sus proyecciones de ganancias por acción ():Además, UBS estima que Micron podría generar más deen flujo de caja libre entre 2027 y 2029.

Valoración similar a Nvidia

Arcuri justificó el ambicioso precio objetivo valorando a Micron a unas 15 veces sus ganancias esperadas de los próximos 12 meses. El analista señaló que no ve razones para que Micron cotice con un múltiplo muy inferior al de Nvidia, dada su fuerte exposición al crecimiento de la Inteligencia Artificial.

Por su parte, Mizuho también se mantiene optimista y ratificó su recomendación de Outperform con un precio objetivo de 800 dólares, destacando la solidez de la demanda de memorias para servidores de IA.

Perspectiva para los inversores

El mercado está celebrando la confianza de Wall Street en que la demanda de memorias HBM y DDR5 para servidores de IA seguirá siendo muy robusta en los próximos años. Tras años de volatilidad, Micron parece estar entrando en un nuevo ciclo de crecimiento más estable y rentable.

Con este fuerte repunte y el respaldo de UBS, Micron Technology se consolida como una de las acciones más atractivas del sector tecnológico para los inversores que apuestan por el desarrollo de la Inteligencia Artificial.