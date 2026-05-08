Bimbo anuncia una inversión de 1.000 millones de dólares para reafirmar su compromiso con el mercado estadounidense

Publicado por Joaquín Núñez 8 de mayo, 2026

El Grupo Bimbo anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos. A través de la filial Bimbo Bakeries USA (BBU), llevará a cabo una serie de inversiones entre 2026 y 2028 con el objetivo de reafirmar su compromiso con el mercado estadounidense. Bimbo es la compañía de panificación más grande del mundo, con presencia en 96 países.

Según señaló la compañía mexicana en un comunicado, el dinero será destinado "al mantenimiento de las operaciones, innovación de productos, accesibilidad y asequibilidad, mejoras en nutrición, así como a la ampliación de alianzas con proveedores en agricultura regenerativa".

"Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo una pieza clave del éxito mundial de Grupo Bimbo", expresó Greg Koehrsen, presidente de BBU.

"Esta inversión refleja nuestra confianza en la solidez de nuestras marcas en Estados Unidos y garantizará que podamos seguir ofreciendo pan, productos de panadería y aperitivos nutritivos y deliciosos a millones de familias estadounidenses", añadió.

Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas de Grupo Bimbo, se expresó en la misma línea: “Esta inversión está alineada con nuestra estrategia disciplinada de gestión de capital y nuestros objetivos de largo plazo en Estados Unidos, reforzando nuestro compromiso con el mercado y nuestro enfoque en impulsar el crecimiento y la innovación”.

El anuncio llegó apenas días después de que BBU anunciara que trasladaría su sede operativa, hoy en Horsham, Pensilvania, a Dallas, Texas. "Trasladar nuestra sede a Dallas nos permite operar con mayor eficiencia a medida que continuamos invirtiendo en nuestras marcas y nuestras comunidades", declaró Koehrsen al respecto. La compañía ya cuenta con centros de ventas e instalaciones de distribución en el área de Dallas-Fort Worth, por lo que la decisión busca seguir apostado recursos a dicha ciudad.

En los últimos meses, empresas como Siemens Energy, Korea Zinc, Stellantis y Toyota han anunciado inversiones millonarias en Estados Unidos.