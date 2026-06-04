Una sentencia fallida sobre la ley de "equidad" en el embarazo abre las puertas a un aluvión de abortos, advierte una coalición provida

Publicado por Just The News | Greg Piper 4 de junio, 2026

La administración Biden leyó mandatos abortistas en leyes federales sobre estabilización de emergencia de pacientes hospitalizados y adaptaciones para mujeres embarazadas en el lugar de trabajo, buscando anular las restricciones abortistas estatales y las objeciones de empleadores religiosos a facilitar abortos a sus empleadas, respectivamente.

Con los tribunales federales de apelación llegando a conclusiones opuestas sobre si la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo requiere cualquier procedimiento específico y la Tribunal Supremo refusing to involucrarse en ninguno de los casos - llevando a Maryland estableciera sus propias normas la semana pasada - una amplia coalición lucha ahora por bloquear el acceso generalizado al aborto en virtud de la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas.

Demócratas provida y ateos se unieron a judíos, adventistas del séptimo día, evangélicos, 50 miembros del Congreso, Texas y un grupo de reflexión conservador para apoyar a la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. y a la Universidad Católica de América en el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., que anteriormente bloqueó la lectura favorable al aborto de la EMTALA..

Según el reglamento de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que interpreta la PWFA en el sentido de que exige la adaptación al aborto, finalizado hace dos años, "las afecciones médicas que cumplen los requisitos incluyen muchas que son universales al embarazo, como los cambios hormonales menores", dijeron los demandantes católicos, representados por el bufete de abogados de libertad religiosa Becket.

Un tribunal de distrito "refundió" ese mandato con "las mismas graves ramificaciones para los objetores religiosos, la misma falta de apoyo en el texto legal, y la misma extralimitación normativa", dice su informe de apertura.

Al dictaminar que la propia PWFA exige adaptaciones para "abortos derivados del tratamiento subyacente de una afección médica relacionada con el embarazo", el tribunal fijó el umbral tan bajo que implica a los empleadores católicos en abortos considerados relacionados incluso con casos "menores" de "ansiedad" y otras afecciones leves de salud, dice el escrito.

El escrito también hace referencia a "negociaciones infructuosas" el verano pasado con la EEOC para "obtener protección durante la pendencia del caso." Los demandantes dijeron al 5º Circuito en una moción de requerimiento judicial del 21 de julio que la EEOC reiteró ese mismo día "que no aceptaría la reparación solicitada en su totalidad."

En el caso de la PWFA se planteó la misma cuestión que en el desafío de Luisiana a la reiterada relajación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de las normas de prescripción de la píldora abortiva mifepristona, que neutralizaba funcionalmente sus restricciones al aborto: La administración Trump quería revisar la regulación de sus predecesores demócratas pero no atarse las manos en los tribunales.

Los demandantes no han demostrado "ningún perjuicio, y mucho menos el tipo de perjuicio inminente e irreparable necesario para justificar" la medida cautelar pendiente de apelación que solicitaban, respondió el 31 de julio la EEOC. La comisión "nunca ha recibido ninguna acusación" contra ningún empleador por no adaptarse a un aborto en virtud de la PWFA.

Los obispos y la universidad hicieron hincapié en que la administración reconoció recientemente, en el informe del Departamento de Justicia Task Force to Eradicate Anti-Christian Bias report (Grupo de Trabajo para Erradicar los Prejuicios Anticristianos), que la interpretación de la PWFA sobre el aborto "tergiversaba esta ley de sentido común para alcanzar fines radicales que atentan contra la libertad religiosa".

La ley da a las mujeres opciones más allá del aborto, no pretende "amordazar" a los grupos provida

Democrats for Life of America y Secular Pro-Life aparecieron en un escrito de amigo del tribunal con otro grupo no religioso, Americans United for Life, de 55 años, y varios grupos religiosos provida, entre ellos la National Association of Evangelicals y la Christian Legal Society.

Un reciente artículo de Free Press sobre la desilusión provida con el presidente Trump citaba a DFLA y AUL pidiendo una carpa más grande para el movimiento provida.

Durante la notificación y comentario sobre la regulación propuesta por la EEOC, DFLA había advertido que la lectura expansiva del aborto perjudicará su contratación y defensa, "potencialmente" forzándola a "apoyar acciones de sus empleados contra las que hace campaña activamente,"señala el escrito conjunto.

Secular Pro-Life dijo que apoyaba la PWFA con la esperanza de que "abordara las prácticas laborales injustas que llevan a las madres a sentir que el aborto es su única opción", pero la normativa acabó censurando su libertad de expresión y asociación en virtud de la Primera Enmienda.

El escrito, redactado por la Christian Legal Society, explica los efectos amedrentadores de la norma y el "amplio bozal" que impone a las organizaciones provida mediante una disposición "contra la coacción" que podría hacerlas responsables si algún miembro de su personal "desaconsejara a sus compañeros de trabajo un alojamiento abortivo o criticara la elección de un aborto electivo".

"Como en el caso de los medios de comunicación y los desfiles, el gobierno no puede obligar a otras organizaciones expresivas a dar acceso a opiniones que contradicen su mensaje", dice el escrito, citando los precedentes del Miami Herald y los organizadores del desfile del Día de San Patricio de Boston.

Usurpar "cuestiones importantes" reservadas al Congreso citando una ley diferente



Encabezada por el presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, el senador republicano Bill Cassidy, y el copresidente del Grupo Pro-Vida, el republicano Chris Smith, 50 legisladores federales afirmaron en un escrito que el Congreso "ocultó intencionadamente" a la EEOC en la ley, copatrocinada por Cassidy, el poder de imponer adaptaciones para el aborto, "especialmente a los empleadores religiosos".

"La PWFA bipartidista fue diseñada para lograr un objetivo simple y no controvertido: garantizar que las mujeres embarazadas y puérperas reciban las adaptaciones que necesitan en el trabajo", decía el escrito. "No fue diseñada para tomar partido en controvertidos debates sobre la política del aborto".

La EEOC se basó en tres decisiones judiciales que interpretaban la Ley de Derechos Civiles, antes de que la SCOTUS invalidara los derechos federales sobre el aborto en Dobbs, para concluir que la PWFA, una ley independiente, exigía adaptaciones para el aborto, dice también el escrito.

La comisión pisoteó la "cuestiones importantes" doctrina SCOTUS al "interpretar la exención religiosa [en la ley] de forma restrictiva y las justificaciones médicas del aborto de forma amplia", parte de la campaña de la administración Biden para resucitar los derechos federales al aborto invalidados por la SCOTUS "reinterpretando erróneamente leyes federales que no tienen nada que ver con el aborto"."

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuya fortuna en el Senado subió con el respaldo de Trump mientras Cassidy perdía su escaño tras la reprimenda de Trump, profundiza en la aplicación de la "exención para organizaciones religiosas" de la PWFA en el escrito del Estado de la Estrella Solitaria.

"La exención prohíbe la aplicación de la totalidad" del Título VII de la Ley de Derechos Civiles y de la PWFA cuando una organización religiosa "actúa a causa de la observancia, práctica o creencias religiosas de un individuo", dijo Paxton, queintentará mantener el escaño de Cassidy por el GOP en las elecciones de noviembre.

El Título VII "ofrece un conjunto especular de protecciones", para los empleados religiosos "contra la discriminación de un empleador no religioso" y para los empleadores religiosos contra la "interferencia gubernamental" en sus decisiones de empleo "animadas por creencias religiosas", dijo también.

Cuando el SCOTUS dictaminó que el Título VII protege a los empleados transexuales de la discriminación por razón de sexo, hizo hincapié en que el estatuto preserva el libre ejercicio constitucional de la religión, dice el escrito. Esto "sugiere fuertemente" que la exención de organización religiosa del Título VII "protegerá de cualquier demanda presentada en virtud del Título VII".

Definición restrictiva de la autonomía de la iglesia "en términos de correligionarios sólo por la etiqueta"



Un escrito conjunto de la Coalición Judía para la Libertad Religiosa y la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día dijo que el fallo del tribunal de distrito "socava las protecciones críticas de la doctrina de la autonomía de la iglesia," amenazando a ambos de diferentes maneras.

Aunque "el judaísmo incluye una larga tradición de tratar el aborto como una cuestión moral profunda que implica la santidad de la vida", la mayoría de los judíos estadounidenses apoyan hoy la legalidad del aborto en "muchos casos", dice el escrito.

"Una norma que define la doctrina de la autonomía de la Iglesia en términos de correligionarios sólo por la etiqueta, sin tener en cuenta las creencias y prácticas reales, no respeta la diversidad de convicciones religiosas sinceras que existen dentro de las tradiciones de fe más amplias", dijeron los grupos, señalando que las denominaciones luteranas de EE.UU. también están en desacuerdo entre sí sobre el aborto.

Los requisitos que los Adventistas del Séptimo Día imponen a sus empleados "no son preferencias de personal accesorias", sino "parte integrante" de su identidad, ya que exigen el bautismo, el diezmo, la "pertenencia regular" a la denominación y un "compromiso ejemplar" con sus enseñanzas, dice el escrito.

"Las cuestiones relativas a la santidad de la vida, la permisibilidad teológica del aborto y las obligaciones del testimonio religioso son cuestiones teológicas por excelencia que exceden la competencia y el poder de las autoridades civiles", afirmaron los judíos y cristianos.

El escrito del Manhattan Institute se centra también en la doctrina de las cuestiones mayores y la autonomía de la Iglesia, afirmando que la primera se aplica a "normas que gravan" la segunda.

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