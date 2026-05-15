La OPEP al borde del abismo: El adiós de EAU justifica la presión de Trump sobre el mercado petrolero

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de mayo, 2026

El panorama energético global experimenta una transformación sísmica que apunta al fin de una era de control de precios. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que durante décadas ha influido en la economía mundial mediante la restricción de suministros, se enfrenta a una crisis existencial.

Este escenario, analizado recientemente por Fox Business, representa una victoria política y económica para la administración de Donald Trump, quien ha mantenido una campaña constante de presión contra lo que denomina una estructura que "estafa al resto del mundo".

La posible desintegración del grupo reivindica la postura del presidente estadounidense, quien siempre sostuvo que la OPEP mantenía los precios de la gasolina elevados de forma injusta para los consumidores estadounidenses.

Al limitar la cantidad de barriles que cada país miembro puede bombear diariamente, la organización ha evitado que las fuerzas del libre mercado estabilicen los costos. Sin embargo, la salida de un actor fundamental ha comenzado a fracturar la credibilidad de la institución.

Emiratos Árabes recupera su soberanía energética

El catalizador de este colapso se produjo a finales de abril, cuando los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron su retiro de la OPEP y de la alianza ampliada OPEP+ a partir del 1 de mayo. Esta decisión no solo resta peso de producción al grupo, también elimina su credibilidad institucional en un momento de alta tensión geopolítica.

Phil Flynn, analista senior de mercado en The PRICE Futures Group y colaborador de Fox Business, vincula este movimiento con los resultados estratégicos de la "Operación Epic Fury".

Según Flynn, este conflicto ha cambiado para siempre el rostro de la OPEP y ha desplazado la dominancia energética de regreso al hemisferio occidental. Los EAU, cansados de ocupar un segundo plano frente a Arabia Saudita, el líder de facto del grupo, han optado por priorizar sus propios intereses nacionales y su capacidad de producción.

El objetivo de los Emiratos es ambicioso: planean aumentar su producción diaria de algo más de tres millones de barriles a cinco millones para el próximo año. Este deseo de controlar su propio destino económico es un sentimiento que podría extenderse a otros miembros.

Elaine Dezenski, directora del centro sobre poder económico y financiero de la Foundation for Defense of Democracies (FDD), señaló que estamos presenciando "uno de los clavos finales en el ataúd de la OPEP". Dezenski añade que este alineamiento de los EAU con los intereses de mercado de Estados Unidos forma parte de una "estrategia económica de Estado" más amplia.

Un dominó de producción: El impacto en el mercado libre

La salida de los Emiratos Árabes podría desencadenar un efecto dominó entre otros integrantes de la organización. Países como Irak, que enfrentan necesidades financieras urgentes, podrían verse tentados a abandonar las cuotas restrictivas para maximizar sus ingresos mediante el aumento de las exportaciones.

Esta ruptura es vista como una noticia positiva para el consumidor final. Flynn explica que "la competencia es buena ya que reduce los precios y la colusión de los productores los eleva".

Con más actores fijando precios basados en las fuerzas del mercado y no en decisiones burocráticas, el suministro tenderá a estabilizarse en niveles que favorezcan costos de combustible más bajos en las estaciones de servicio de los Estados Unidos.

No obstante, la transición hacia un mercado totalmente libre no está exenta de escepticismo. Analistas saudíes como Salman Al-Ansari sostienen que la OPEP+ puede seguir funcionando y que la salida de los EAU es un movimiento simbólico más que una ruptura económica mayor.

"La institución ha gestionado diferencias internas anteriormente", afirmó Al-Ansari a Fox Business, subrayando que la fuerza del grupo depende de la coordinación disciplinada.

Hacia una nueva estabilidad energética

A pesar de las dudas, expertos como Bernard Haykel, miembro de la FDD, prevén que los efectos de esta decisión se sentirán con fuerza en el mediano plazo. "Es probable que veamos precios más bajos en el futuro... digamos que dentro de un año, una vez que las cosas vuelvan a la normalidad, verán un precio mucho más bajo debido a esta decisión de los Emiratos Árabes Unidos", explicó.

Para las grandes empresas energéticas estadounidenses, un escenario de precios más bajos pero dictados por el mercado representa un reto de innovación que han superado durante décadas.

A diferencia del control centralizado de la OPEP, el sistema de libre mercado estadounidense premia la eficiencia y la tecnología. Aunque la desaparición de la OPEP podría traer una mayor volatilidad inicial, analistas como Earle sugieren que las empresas pueden utilizar herramientas financieras para mitigar esos riesgos.

El colapso de la OPEP, tal como la conocemos, marcaría el éxito definitivo de la doctrina energética de la administración Trump.