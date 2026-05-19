Google y Wall Street se unen para destronar a Nvidia: Blackstone, 5.000 millones de dólares y un nuevo gigante de la nube de IA

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de mayo, 2026

Google, propiedad de Alphabet, y la gigante financiera Blackstone firmarán una de las jugadas empresariales más ambiciosas del sector tecnológico en lo que va del año: ambas compañías se aliarán para crear una nueva empresa de nube con inteligencia artificial, en una movida que apunta directamente al trono que Nvidia ha sostenido durante años en el mercado de la computación para IA. La operación se confirmó oficialmente horas después de que comenzaran a circular los primeros detalles del acuerdo.

La exclusiva fue revelada inicialmente por el Wall Street Journal, que adelantó los términos centrales del pacto: una inyección inicial de $5.000 millones en capital aportados por Blackstone, que además se convertirá en el accionista mayoritario de la nueva empresa, con sede en Estados Unidos y aún sin nombre.

Según el reporte, la firma de Wall Street respaldará en total cerca de $25.000 millones en inversiones de cómputo, incluido apalancamiento financiero. El liderazgo ejecutivo recaerá en Benjamin Treynor Sloss, un veterano ejecutivo de Google que asumirá como director general de la compañía conjunta.

La meta declarada es ambiciosa: poner en funcionamiento 500 megavatios de capacidad computacional en 2027, una cifra equivalente al consumo eléctrico de una ciudad de tamaño mediano, con planes de seguir escalando en los años posteriores. El emprendimiento utilizará los chips especializados de Google conocidos como TPU (Tensor Processing Units), junto con software y servicios de la compañía, configurando así una alternativa concreta frente a la oferta dominante de Nvidia en este segmento.

Para Google, el movimiento marca un cambio de estrategia. Los TPU, desarrollados a lo largo de una década, habían sido utilizados principalmente de manera interna o mediante acuerdos puntuales como los firmados con Anthropic, creadora de Claude, y con Meta, dueña de Facebook. La alianza con Blackstone, en cambio, representa el mayor intento del gigante tecnológico por comercializar y monetizar sus propios procesadores a gran escala, en pleno boom de la demanda de infraestructura para entrenar y ejecutar modelos avanzados de IA.

Blackstone, por su parte, refuerza con esta operación su posición como uno de los actores más agresivos de Wall Street en el ecosistema de inteligencia artificial. La firma se considera el mayor proveedor de centros de datos del mundo, con inversiones previas en CoreWeave, Anthropic y OpenAI. El emprendimiento con Google es la segunda apuesta de BXN1, la unidad recientemente creada por Blackstone para centralizar sus inversiones en IA, tras un acuerdo de 1.500 millones de dólares con Anthropic anunciado a comienzos de este mes. La pregunta ahora es si esta nueva alianza logrará, por fin, mover el tablero que Nvidia domina sin discusión.