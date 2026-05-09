El asesor financiero Andrés Gutiérrez: “Darle empleo a un familiar funciona siempre y cuando se le trate como a un empleado”

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de mayo, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al asesor financiero Andrés Gutiérrez sobre la decisión de muchas empresas de contratar a familiares en lugar de alguien externo, y si dicho acto puede funcionar o terminar convirtiéndose en un error.

“El objetivo de un negocio es servir muy bien a sus clientes para generar utilidades. Cualquier decisión que uno como dueño toma y que afecta o pone un freno a lo que el negocio debe hacer, que es generar dinero, es una mala decisión. Ahora, con eso en mente, ¿debemos emplear a un familiar? Eso depende. Esto funciona cuando los objetivos son claros, cuando hay respeto, reglas, responsabilidad y cuando se trata al familiar como se trataría a otro empleado”, dijo Gutiérrez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.