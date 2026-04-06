Ostentación y contrastes: la vida de lujo de la nieta y la sobrina del general iraní Soleimani en California

Publicado por Diane Hernández 6 de abril, 2026

Hamideh Soleimani Afshar, de 47 años, y su hija Sarinasadat Hosseiny, de 25, vivían una existencia que parecía sacada de las redes sociales de influencers de alta gama. Según imágenes obtenidas por The Washington Post, Afshar conducía un Tesla negro lleno de artículos de lujo: bolsos Miss Dior, cojines Hermes, neceseres de maquillaje de Sephora y accesorios de cuero cuidadosamente ubicados en los asientos y el espacio del pasajero delantero. En el interior del coche, se podían ver también documentos personales y algunas multas de estacionamiento, mezclando lujo y cotidianidad.

En su vivienda accesoria de Tujunga, a unos 32 kilómetros del centro de Los Ángeles, la madre y la hija habían decorado espacios con maniquíes de tamaño real, aros de luz para selfies y conjuntos de diseñador cuidadosamente exhibidos. Hosseiny aparecía en redes sociales posando con outfits meticulosos, desde corsés negros combinados con faldas rosas hasta atuendos informales de alta costura, proyectando una vida glamurosa y cosmopolita.

Hamideh Soleimani Afshar y Sarinasadat Hosseiny son la sobrina y la sobrina nieta del fallecido general iraní Qasem Soleimani –eliminado en 2020 por orden de Donald Trump, que lo definió como "el terrorista número uno del mundo"–.

Contraste con su país de origen

Este estilo de vida contrasta radicalmente con la situación en Irán, donde la sobrina de Soleimani proviene de un entorno marcado por tensiones militares y restricciones sociales. Mientras Hamideh y su hija posaban junto a accesorios de lujo y animales domésticos cuidadosamente fotografiados, millones de iraníes enfrentan cortes de energía, alzas de precios y la presión de un conflicto activo con Israel y Estados Unidos.

El contraste subraya la paradoja de un estilo de vida opulento en el extranjero, mientras familiares y compatriotas viven bajo condiciones mucho más duras y un país sumido en la guerra y la incertidumbre económica. Pero va más allá.

Ambas vivían en Estados Unidos ajenas a las estrictas normas que las mujeres iraníes deben seguir en su país, donde el uso del velo es obligatorio desde los 9 años y no se permite conducir, tatuarse o mostrarse en bikini. En contraste, desafiaron esas restricciones: lo han hecho públicamente y lo han documentado en sus redes sociales, donde también se les ha visto disfrutando de locales de ocio en Miami y participando en fiestas en Las Vegas.

Contexto legal y familiar arrestadas por ICE el pasado viernes, tras la revocación de sus tarjetas de residencia permanente por supuestos vínculos con el régimen iraní. Según el DHS, Afshar había promovido ataques contra soldados estadounidenses y expresado apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras que ambas habían viajado repetidamente a Irán después de obtener la residencia, lo que puso en duda la veracidad de sus solicitudes de asilo.

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​El secretario de Estado, Marco Rubio, BBC. Afshar y Hosseiny fuerontras la revocación de sus tarjetas de residencia permanente por supuestos vínculos con el régimen iraní. Según el, Afshar había promovido ataques contra soldados estadounidenses y expresado apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras que ambas habían viajado repetidamente a Irán después de obtener la residencia, lo que puso en duda la​El secretario de Estado, indicó que ambas se encuentran bajo custodia a la espera de deportación, subrayando que "EEUU no permitirá que el país se convierta en un refugio para extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses". Sin embargo, la hija de Soleimani negó cualquier relación familiar directa y calificó de falsas las acusaciones, según la

Un estilo de vida cuidadosamente planeado

Las fotografías y testimonios muestran un esfuerzo deliberado por proyectar una imagen de riqueza y sofisticación. Entre bolsos de diseño, mantas de lujo, pequeños perros de compañía y sesiones de fotos con vestimenta de alto nivel, Afshar y Hosseiny crearon una narrativa de opulencia que contrastaba fuertemente con sus estatus legal en Estados Unidos y la inestabilidad de su país de origen.