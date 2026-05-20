Una de las marcas de cerveza más antiguas del país deja de producirse tras 177 años

Publicado por Williams Perdomo 20 de mayo, 2026

Una de las marcas de cerveza más emblemáticas del país dejará de producirse luego de más de 175 años de historia. Schlitz Premium, que nació en Milwaukee en la década de 1840 y llegó a ser una de las cervezas más populares del país, será descontinuada temporalmente por su empresa matriz.

Según informó Fox News, la compañía Pabst Brewing Co. confirmó el viernes que la marca será puesta “en pausa”, después de que Wisconsin Brewing Company anunciara que elaborará el último lote de Schlitz a finales de este mes.

“Lamentablemente, hemos visto aumentos continuos en nuestros costos para almacenar y enviar ciertos productos y hemos tenido que tomar la difícil decisión de poner a Schlitz Premium en pausa”, declaró Zac Nadile, jefe de estrategia de marca de Pabst, en un comunicado citado por Milwaukee Magazine.

“Cualquier marca o configuración de empaque que se pone en pausa sigue siendo una parte apreciada de nuestra historia y, con suerte, de nuestro futuro. Continuamente buscamos oportunidades para traer de vuelta marcas queridas, y los comentarios de los clientes son importantes para dar forma a esas discusiones”, agregó.

Schlitz fue fundada en 1849 bajo el nombre de Joseph Schlitz Brewing Company en Milwaukee, Wisconsin. La marca se hizo famosa por su eslogan “the beer that made Milwaukee famous” (“la cerveza que hizo famosa a Milwaukee”) y llegó a convertirse en la cervecera más grande del país, hasta que Anheuser-Busch la superó a finales de la década de 1950.

La historia de la empresa comenzó cuando August Krug abrió una cervecería-taberna en Milwaukee. Posteriormente, Joseph Schlitz asumió el control del negocio tras casarse con la viuda de Krug y lo transformó en una de las marcas cerveceras más grandes del mundo.

El auge de Schlitz se consolidó tras el Gran Incendio de Chicago de 1871, cuando la cervecería envió cerveza a la ciudad mientras sus habitantes enfrentaban dificultades para acceder a agua potable limpia.

En declaraciones a ABC7 Chicago citadas por Fox News, Joseph Conforti, gerente general de Milwaukee Brat House, aseguró que la marca tenía un valor nostálgico para los consumidores. “Es un factor de nostalgia. La gente de fuera de la ciudad se sorprende de que todavía la fabriquen”, dijo.

Sin embargo, Schlitz comenzó a perder popularidad en la década de 1970 luego de que cambios en su receta —producto de recortes de costos— alteraran su sabor. La marca fue vendida a Stroh Brewing en 1982 y posteriormente adquirida por Pabst en 1999.