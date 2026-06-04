California: al menos un muerto y tres heridos tras un tiroteo en una ceremonia de graduación

Publicado por Williams Perdomo 4 de junio, 2026

Una persona murió y otras tres resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la noche de este miércoles al término de una ceremonia de graduación en Fairfield High School, en California. La información fue confirmada por las autoridades. El hecho se registró alrededor de las 7:15 p.m. en las inmediaciones del estadio Schafer, donde se celebraba la graduación de Sem Yeto High School.

De acuerdo con la Policía de Fairfield, la víctima mortal tenía 18 años. Los otros heridos tienen 11, 20 y 25 años de edad y fueron trasladados a hospitales. Las autoridades no han divulgado información sobre su estado de salud. El sospechoso continuaba prófugo mientras avanzaba la investigación, según informó KRON 4.

Tras el incidente, la alcaldesa de Suisun City, Catherine Moy, expresó su consternación y pidió esperar la información oficial de las autoridades.

"No tengo detalles oficiales para compartir sobre el tiroteo en Fairfield High durante la graduación de Sem Yeto. La información oficial provendrá del Departamento de Policía de Fairfield", señaló.