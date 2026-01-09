Estados Unidos creó 50.000 puestos de trabajo en diciembre

Publicado por Víctor Mendoza 9 de enero, 2026

Estados Unidos creó 50.000 empleos en diciembre, según datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Cifra que describió como "poco cambio" con respecto al mes anterior.

De acuerdo con la misma, el empleo continuó con una tendencia al alza en los sectores de restaurantes y bares, atención médica y asistencia social, mientras cayó en el sector minorista. También siguió cayendo en el sector público federal: 277.000 puestos de trabajo menos, un 9,2%, desde enero pasado, cuando había alcanzado su punto máximo de ocupación.

La cifra de creación de puestos de trabajo de este viernes fue inferior a los 73.000 nuevos empleos previstos por los economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal, según AFP. Otros expertos esperaban 55.000 empleos nuevos, más cerca de la cifra reportada por la BLS.

Además, la tasa de desempleo descendió. Pasó del 4,6% en noviembre al 4,4% en diciembre. Este porcentaje está por debajo de las expectativas de los expertos, que apuntaban a un 4,5%.