Palantir: entre la promesa tecnológica y la sombra del poder

Palantir Technologies es una compañía fundada en 2003 en Estados Unidos por Peter Thiel, Alex Karp y otros emprendedores vinculados a Silicon Valley. La empresa nació con el objetivo de convertir enormes volúmenes de datos en decisiones operativas, inicialmente para agencias de inteligencia y contraterrorismo del Gobierno y posteriormente expandiéndose a empresas privadas de todo el mundo mediante plataformas de análisis de big data e Inteligencia Artificial (IA).

Con el tiempo, su software se ha convertido en un componente esencial para las agencias de defensa, seguridad e inteligencia de EEUU y de otros países aliados.

Palantir opera tres plataformas clave: Gotham, usada por agencias de seguridad para detectar amenazas y patrones ocultos; Foundry, enfocada en empresas para unificar datos y optimizar operaciones; y la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), su apuesta más reciente, que integra IA generativa en entornos reales, desde fábricas hasta sistemas militares.

La compañía mantiene contratos amplios con el Departamento de Defensa (DoD), agencias de inteligencia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a los que proporciona análisis de datos para iniciativas de defensa, seguridad y salud. Entre los más destacados figuran un acuerdo adjudicado en julio de 2025 de hasta $10.000 millones con el Ejército de EEUU para suministrar software y servicios de datos durante la próxima década, así como un contrato de $795 millones con el Pentágono para ampliar su Maven Smart System.

El convenio con el Ejército unifica 75 contratos en un solo convenio, una medida que, según la propia institución, acelerará la entrega y el despliegue de software, plataformas de datos e inteligencia artificial, además de eliminar los costes asociados a intermediarios.

Por otra parte, Palantir mantiene contratos activos y de larga data con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que forma parte del DHS, a la que proporciona software de análisis de datos e inteligencia. Entre estas herramientas destaca el sistema Investigative Case Management (ICM), utilizado para la gestión de casos y el apoyo a operaciones de investigación.

En abril de 2025, se incorporó una modificación significativa de casi $30 millones para desarrollar ImmigrationOS (Immigration Lifecycle Operating System), una plataforma de inteligencia artificial diseñada para identificar, priorizar y rastrear deportaciones —incluidas las self-deportations en tiempo casi real, los casos de visa overstays y los perfiles considerados prioritarios—. El prototipo fue entregado en septiembre de 2025 y el contrato quedó extendido hasta 2027.

Estos contratos han generado controversia debido a las preocupaciones sobre privacidad, vigilancia masiva y posibles vulneraciones de derechos humanos en las operaciones de deportación llevadas a cabo por ICE.

En ese sentido, una carta abierta* publicada el pasado mes de mayo por antiguos trabajadores de la empresa denuncia que "las grandes tecnológicas, incluida Palantir, son cada vez más cómplices, normalizando el autoritarismo bajo el pretexto de una ‘revolución’ liderada por oligarcas".

Alex Karp en el Foro Económico Mundial Foro Económico Mundial de Davos 2026, Alex Karp BlackRock. Durante esta sesión, Karp habló sobre el impacto transformador de la inteligencia artificial en la sociedad, la economía, el empleo y las políticas públicas.

​Según el director ejecutivo de Palantir, la inteligencia artificial sustituirá tantos puestos de trabajo que eliminará la necesidad de la inmigración masiva.

"Habrá puestos de trabajo más que suficientes para los ciudadanos de su país, especialmente para aquellos con formación profesional", declaró. "Creo que estas tendencias realmente hacen difícil imaginar por qué deberíamos tener una inmigración a gran escala, a menos que se cuente con una habilidad muy especializada".



Karp fue especialmente duro con Europa, a la que acusó de sufrir un retraso "grave y muy estructural" en la adopción de tecnologías avanzadas, mientras que Estados Unidos y China —según dijo— "entienden diferentes versiones de cómo hacer que esto funcione… y ambas funcionan, y funcionan a gran escala".



En ese sentido, advirtió de que esta falta de reacción en Europa podría ampliar la brecha económica y de seguridad a largo plazo.

Un socio estratégico para Gobiernos aliados

Alex Karp y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunieron el miércoles en Davos para mantener un encuentro de trabajo centrado en ampliar la cooperación tecnológica entre el país sudamericano y Palantir.

La conversación se enfocó en reforzar las capacidades del país en seguridad, modernizar el control aduanero y luchar contra el crimen organizado, áreas en las que el Gobierno de Noboa busca apoyo tecnológico avanzado para enfrentar desafíos cada vez más complejos.

Por otra parte, en diciembre, el Ministerio de Defensa (MoD) del Reino Unido adjudicó directamente a Palantir un contrato de 240 millones de libras esterlinas ($322 millones) por un periodo de tres años para desarrollar "capacidades de análisis de datos que permitan apoyar la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas en tiempo real".

El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió con Alex Karp en Washington el pasado mes de febrero durante una visita organizada por el entonces embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson.

"El contrato, cuyo valor triplica el de un acuerdo previo del Ministerio de Defensa con Palantir firmado en 2022, hará que la empresa desempeñe un papel clave en la modernización de las Fuerzas Armadas del Reino Unido", reveló Politico.

En ese sentido, el MoD ha señalado que su colaboración con Palantir ayudará a sus Fuerzas Armadas a "desarrollar las herramientas digitales más avanzadas y aprovechar la tecnología de inteligencia artificial para acelerar la toma de decisiones, mejorar la precisión de los objetivos y mantener a salvo al pueblo británico frente a amenazas en evolución".

Según Politico, esta alianza podría plantear riesgos potenciales de dependencia tecnológica en un momento de creciente incertidumbre comercial y de tensiones geopolíticas más amplias entre Estados Unidos y sus tradicionales aliados europeos.

Palantir también anunció en diciembre la renovación por tres años de su contrato con la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) de Francia, ampliando así una colaboración que se extiende ya por casi una década.

"Estamos muy orgullosos de apoyar a la DGSI en su crucial labor al servicio de Francia y en su lucha contra el terrorismo. La renovación de este contrato reafirma el compromiso de Palantir de servir a los intereses de Francia desde 2016 y garantizar la seguridad del pueblo francés", expresó Karp en un comunicado.

Los riesgos de la dependencia tecnológica

En varios países, Palantir ha generado controversias vinculadas a la privacidad, la vigilancia masiva, el uso policial de datos sensibles y su colaboración con agencias de seguridad.

La empresa es objeto de fuerte polémica en Alemania por el uso de su software Gotham —bajo nombres como HessenData, DAR o VeRA— en varias policías regionales para análisis de datos y predictive policing. Aún así, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), no ha descartado por el momento la adquisición del software de Palantir para la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) ni para la Policía Federal.

Organizaciones críticas denuncian también riesgos para derechos fundamentales y dependencia de una empresa sujeta al CLOUD Act. Además, Constanze Kurz, portavoz del Chaos Computer Club (CCC), un colectivo de hackers, expertos en seguridad informática, activistas y tecnólogos, señaló a DW que la policía combina datos recopilados por separado y con fines muy distintos. "Solo por eso, el análisis automatizado masivo no debe convertirse en parte del día a día policial". Según la activista, "los datos terminan en un software intencionalmente opaco de la empresa estadounidense Palantir, del cual la policía se vuelve dependiente por años".

En 2023, el Tribunal Constitucional Federal alemán declaró inconstitucionales partes de las leyes que regulaban estas herramientas. Aunque sus defensores destacan resultados positivos contra el crimen organizado y el terrorismo, el debate sigue muy polarizado por motivos de privacidad y soberanía digital.