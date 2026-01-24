ANÁLISIS
Palantir: entre la promesa tecnológica y la sombra del poder
El gigante de la inteligencia artificial es capaz de impulsar avances decisivos en seguridad y gestión pública, pero su creciente influencia global despierta inquietudes sobre la vulnerabilidad estratégica que podría representar para muchos países.
Palantir Technologies es una compañía fundada en 2003 en Estados Unidos por Peter Thiel, Alex Karp y otros emprendedores vinculados a Silicon Valley. La empresa nació con el objetivo de convertir enormes volúmenes de datos en decisiones operativas, inicialmente para agencias de inteligencia y contraterrorismo del Gobierno y posteriormente expandiéndose a empresas privadas de todo el mundo mediante plataformas de análisis de big data e Inteligencia Artificial (IA).
Con el tiempo, su software se ha convertido en un componente esencial para las agencias de defensa, seguridad e inteligencia de EEUU y de otros países aliados.
Palantir opera tres plataformas clave: Gotham, usada por agencias de seguridad para detectar amenazas y patrones ocultos; Foundry, enfocada en empresas para unificar datos y optimizar operaciones; y la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), su apuesta más reciente, que integra IA generativa en entornos reales, desde fábricas hasta sistemas militares.
La compañía mantiene contratos amplios con el Departamento de Defensa (DoD), agencias de inteligencia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a los que proporciona análisis de datos para iniciativas de defensa, seguridad y salud. Entre los más destacados figuran un acuerdo adjudicado en julio de 2025 de hasta $10.000 millones con el Ejército de EEUU para suministrar software y servicios de datos durante la próxima década, así como un contrato de $795 millones con el Pentágono para ampliar su Maven Smart System.
El convenio con el Ejército unifica 75 contratos en un solo convenio, una medida que, según la propia institución, acelerará la entrega y el despliegue de software, plataformas de datos e inteligencia artificial, además de eliminar los costes asociados a intermediarios.
Por otra parte, Palantir mantiene contratos activos y de larga data con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que forma parte del DHS, a la que proporciona software de análisis de datos e inteligencia. Entre estas herramientas destaca el sistema Investigative Case Management (ICM), utilizado para la gestión de casos y el apoyo a operaciones de investigación.
En abril de 2025, se incorporó una modificación significativa de casi $30 millones para desarrollar ImmigrationOS (Immigration Lifecycle Operating System), una plataforma de inteligencia artificial diseñada para identificar, priorizar y rastrear deportaciones —incluidas las self-deportations en tiempo casi real, los casos de visa overstays y los perfiles considerados prioritarios—. El prototipo fue entregado en septiembre de 2025 y el contrato quedó extendido hasta 2027.
Estos contratos han generado controversia debido a las preocupaciones sobre privacidad, vigilancia masiva y posibles vulneraciones de derechos humanos en las operaciones de deportación llevadas a cabo por ICE.
En ese sentido, una carta abierta* publicada el pasado mes de mayo por antiguos trabajadores de la empresa denuncia que "las grandes tecnológicas, incluida Palantir, son cada vez más cómplices, normalizando el autoritarismo bajo el pretexto de una ‘revolución’ liderada por oligarcas".
Alex Karp en el Foro Económico Mundial
Según el director ejecutivo de Palantir, la inteligencia artificial sustituirá tantos puestos de trabajo que eliminará la necesidad de la inmigración masiva.
"Habrá puestos de trabajo más que suficientes para los ciudadanos de su país, especialmente para aquellos con formación profesional", declaró. "Creo que estas tendencias realmente hacen difícil imaginar por qué deberíamos tener una inmigración a gran escala, a menos que se cuente con una habilidad muy especializada".
Karp fue especialmente duro con Europa, a la que acusó de sufrir un retraso "grave y muy estructural" en la adopción de tecnologías avanzadas, mientras que Estados Unidos y China —según dijo— "entienden diferentes versiones de cómo hacer que esto funcione… y ambas funcionan, y funcionan a gran escala".
En ese sentido, advirtió de que esta falta de reacción en Europa podría ampliar la brecha económica y de seguridad a largo plazo.
Un socio estratégico para Gobiernos aliados
Alex Karp y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunieron el miércoles en Davos para mantener un encuentro de trabajo centrado en ampliar la cooperación tecnológica entre el país sudamericano y Palantir.
La conversación se enfocó en reforzar las capacidades del país en seguridad, modernizar el control aduanero y luchar contra el crimen organizado, áreas en las que el Gobierno de Noboa busca apoyo tecnológico avanzado para enfrentar desafíos cada vez más complejos.
Por otra parte, en diciembre, el Ministerio de Defensa (MoD) del Reino Unido adjudicó directamente a Palantir un contrato de 240 millones de libras esterlinas ($322 millones) por un periodo de tres años para desarrollar "capacidades de análisis de datos que permitan apoyar la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas en tiempo real".
El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió con Alex Karp en Washington el pasado mes de febrero durante una visita organizada por el entonces embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson.
"El contrato, cuyo valor triplica el de un acuerdo previo del Ministerio de Defensa con Palantir firmado en 2022, hará que la empresa desempeñe un papel clave en la modernización de las Fuerzas Armadas del Reino Unido", reveló Politico.
En ese sentido, el MoD ha señalado que su colaboración con Palantir ayudará a sus Fuerzas Armadas a "desarrollar las herramientas digitales más avanzadas y aprovechar la tecnología de inteligencia artificial para acelerar la toma de decisiones, mejorar la precisión de los objetivos y mantener a salvo al pueblo británico frente a amenazas en evolución".
Según Politico, esta alianza podría plantear riesgos potenciales de dependencia tecnológica en un momento de creciente incertidumbre comercial y de tensiones geopolíticas más amplias entre Estados Unidos y sus tradicionales aliados europeos.
Palantir también anunció en diciembre la renovación por tres años de su contrato con la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) de Francia, ampliando así una colaboración que se extiende ya por casi una década.
"Estamos muy orgullosos de apoyar a la DGSI en su crucial labor al servicio de Francia y en su lucha contra el terrorismo. La renovación de este contrato reafirma el compromiso de Palantir de servir a los intereses de Francia desde 2016 y garantizar la seguridad del pueblo francés", expresó Karp en un comunicado.
Los riesgos de la dependencia tecnológica
En varios países, Palantir ha generado controversias vinculadas a la privacidad, la vigilancia masiva, el uso policial de datos sensibles y su colaboración con agencias de seguridad.
La empresa es objeto de fuerte polémica en Alemania por el uso de su software Gotham —bajo nombres como HessenData, DAR o VeRA— en varias policías regionales para análisis de datos y predictive policing. Aún así, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), no ha descartado por el momento la adquisición del software de Palantir para la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) ni para la Policía Federal.
Organizaciones críticas denuncian también riesgos para derechos fundamentales y dependencia de una empresa sujeta al CLOUD Act. Además, Constanze Kurz, portavoz del Chaos Computer Club (CCC), un colectivo de hackers, expertos en seguridad informática, activistas y tecnólogos, señaló a DW que la policía combina datos recopilados por separado y con fines muy distintos. "Solo por eso, el análisis automatizado masivo no debe convertirse en parte del día a día policial". Según la activista, "los datos terminan en un software intencionalmente opaco de la empresa estadounidense Palantir, del cual la policía se vuelve dependiente por años".
En 2023, el Tribunal Constitucional Federal alemán declaró inconstitucionales partes de las leyes que regulaban estas herramientas. Aunque sus defensores destacan resultados positivos contra el crimen organizado y el terrorismo, el debate sigue muy polarizado por motivos de privacidad y soberanía digital.
¿Qué hace exactamente Palantir?
Linda Xia, quien fue ingeniera en Palantir entre 2022 y 2024, fue una de las 13 personas que firmaron la carta abierta* anteriormente citada, publicada poco después del nuevo acuerdo con ICE, en la que se advertía también que la compañía corre el riesgo de volverse cómplice de lo que ellos consideran "autoritarismo" al mantener su cooperación con la Administración Trump.
"Es realmente difícil explicar en qué trabaja Palantir o qué hace", dijo Xia a Wired. "Incluso para alguien que trabajó allí, es difícil averiguar cómo dar una explicación coherente".
Por su parte, Palantir ha explicado su misión de manera clara en una serie de entradas de blog de la empresa con títulos como "Palantir no es una empresa de datos" y "Palantir sigue sin ser una empresa de datos". En un fragmento de este último, la empresa explica:
"Palantir crea software que las organizaciones utilizan para gestionar mejor sus datos, mejorar sus operaciones y prestar servicio a las personas que dependen de ellas.
Nos enorgullece que organizaciones esenciales —incluidas aquellas que prestan asistencia vital, mejoran los resultados sanitarios, fabrican flotas de aviones y protegen y defienden a Occidente— confíen en nuestras plataformas de software para cumplir sus misiones más importantes y fortalecer la confianza institucional en las comunidades a las que sirven.
Contrariamente a lo que afirman algunos medios de comunicación, no somos una empresa de vigilancia. No vendemos datos personales de ningún tipo. No ofrecemos servicios de minería de datos. Palantir es una empresa de software. A diferencia de muchas empresas tecnológicas, nuestro modelo de negocio no se basa en la monetización de datos personales. En su lugar, desarrollamos y licenciamos plataformas de software que permiten a nuestros clientes integrar y analizar sus propios activos de datos para tomar mejores decisiones. La privacidad y la seguridad de los datos son fundamentales para Palantir y se han incorporado a la arquitectura del software desde el principio.
Creamos una infraestructura digital que permite a las organizaciones operar en entornos de datos complejos. Ayudamos a nuestros clientes, tanto del sector público como del privado y sin ánimo de lucro, a superar los retos comunes asociados a los entornos de datos fragmentados, en los que sus datos se encuentran repartidos entre diferentes sistemas y formatos.
Nuestro software ofrece a nuestros clientes la posibilidad de integrar esas fuentes en una plataforma común en la que pueden desarrollar una gestión de datos, análisis y operaciones más eficaces. Muchos de nuestros clientes también utilizan nuestras plataformas para crear o implementar herramientas de inteligencia artificial con el fin de mejorar aún más sus operaciones de forma responsable, fiable y eficaz.
Palantir tiene un compromiso profundo y duradero con la protección de la privacidad y las libertades civiles. Fuimos la primera empresa en crear un equipo dedicado a la ingeniería de la privacidad y las libertades civiles hace más de una década, y contamos con un Consejo Asesor sobre Privacidad y Libertades Civiles compuesto por expertos y defensores de primer orden. Estas funciones ocupan un lugar central en la empresa y nos ayudan a encarnar los valores de Palantir, tanto mediante el suministro de tecnologías que protegen los derechos como mediante el fomento de una cultura de responsabilidad en torno a su desarrollo y uso".