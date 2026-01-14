El minorista de lujo Saks Global se declara en quiebra

Publicado por Williams Perdomo 14 de enero, 2026

El grupo estadounidense de distribución de lujo Saks Global, la matriz fuertemente endeudada de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, dijo el miércoles que se había declarado en quiebra.

El grupo ha luchado con una carga de deuda sustancial y dijo en un comunicado que inició el procedimiento de quiebra en el Tribunal de Quiebras de EEUU para el Distrito Sur de Texas.

Saks Global dijo que estaba evaluando su huella operativa para invertir donde hay "el mayor potencial a largo plazo."

La organización dijo que había nombrado al ex jefe de Neiman Marcus Group Geoffroy van Raemdonck como su nuevo CEO con efecto inmediato, reemplazando a Richard Baker.

"Este es un momento decisivo para Saks Global, y el camino que tenemos por delante presenta una oportunidad significativa para fortalecer los cimientos de nuestro negocio y posicionarlo para el futuro", dijo van Raemdonck.

El minorista señaló que sus tiendas, que incluyen Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks OFF 5TH, Last Call y Horchow, permanecerán abiertas tras recibir un compromiso de recaudación de fondos.

Saks Global anunció el miércoles que había conseguido 1.750 millones de dólares en financiación, lo que, según dijo, posicionaría a la empresa "para un futuro fuerte y estable mientras sigue ofreciendo a los clientes experiencias de compra de lujo multimarca sin parangón".

Parte de ese paquete, dijo, proporcionaría liquidez para financiar las operaciones de Saks Global y las iniciativas de cambio. Otro tramo de financiación estará disponible cuando la empresa salga de la quiebra.

Saks Global había incumplido un pago de intereses de 100 millones de dólares relacionado con su adquisición de Neiman Marcus por casi 2.700 millones de dólares en 2024.

El grupo con sede en Nueva York, que remonta su historia a más de 150 años y cuenta con unas 70 tiendas, ha luchado en un clima económico difícil.

Aunque los consumidores estadounidenses están gastando, siguen siendo conscientes de los precios y no han acudido en masa a su tienda insignia Saks Fifth Avenue, que abrió sus puertas en 1924.