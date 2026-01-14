Voz media US Voz.us
Las ventas minoristas superaron las expectativas en noviembre

​Las ventas totales aumentaron un 0,6% en noviembre a 735.900 millones de dólares mes a mes, mostraron datos del Departamento de Comercio.

Tienda de juguetes en EEUU (Archivo)

Williams Perdomo

Las ventas minoristas repuntaron en noviembre, según mostraron el miércoles datos gubernamentales retrasados, lo que refleja un desempeño mejor de lo esperado a medida que los consumidores se acercaban a la temporada de compras navideñas el año pasado.

Las ventas totales aumentaron un 0,6% en noviembre a 735.900 millones de dólares mes a mes, mostraron datos del Departamento de Comercio.

Esto marcó un repunte desde la caída revisada del 0,1% en octubre y fue mejor que el crecimiento del 0,4 por ciento que esperaban los analistas.

En términos interanuales, las ventas minoristas fueron un 3,3% más altas en noviembre, según el informe.

Además de un repunte del consumo a medida que se acercaban las fiestas, el aumento también se debió en parte a las ventas en concesionarios de automóviles y estaciones de servicio.

Las ventas en restaurantes y bares aumentaron un 0,6% en noviembre, después de una caída del 0,1 por ciento en octubre.

Pero el gasto en supermercados aumentó apenas un 0,1%, mientras que el de las tiendas de muebles disminuyó un 0,1%.

Mientras tanto, las ventas en las tiendas de artículos generales se mantuvieron estables, mientras que las de los grandes almacenes cayeron un 2,9 por ciento.

