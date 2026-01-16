EEUU y Taiwán sellan un acuerdo para reducir aranceles y reforzar inversiones en semiconductores e IA

Publicado por Diane Hernández 16 de enero, 2026

Estados Unidos y Taiwán alcanzaron un acuerdo comercial y tecnológico que prevé la reducción de aranceles, así como un aumento sustancial de las inversiones taiwanesas en la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial en territorio estadounidense, informaron este viernes autoridades de ambos gobiernos.

El pacto contempla que Washington reduzca al 15 % los aranceles aplicados a los productos taiwaneses, frente al 20 % vigente hasta ahora, en el marco de las medidas adoptadas por Estados Unidos para corregir su déficit comercial y lo que considera prácticas desleales. El Departamento de Comercio estadounidense afirmó que el acuerdo "impulsará una reubicación masiva del sector de los semiconductores estadounidense".

Desde Taipéi, el primer ministro Cho Jung-tai celebró el resultado de las negociaciones y elogió a los equipos técnicos por haber logrado el acuerdo.

Taiwán, uno de los principales actores mundiales en la fabricación de microchips -clave para la economía global y el desarrollo de la inteligencia artificial-, aseguró que el acuerdo no compromete su liderazgo, refirió la AFP. El ministro de Economía, Kung Ming-hsin, dijo que, según las previsiones oficiales, la isla "seguirá siendo el productor más importante del mundo de chips para inteligencia artificial".

De acuerdo con los planes presentados por el Gobierno taiwanés, la capacidad de producción de chips avanzados se repartirá en una proporción de 85 % en Taiwán y 15 % en Estados Unidos para 2030, y de 80-20 para 2036.

Inversiones por al menos 250.000 millones de dólares

Según el Departamento de Comercio de EEUU, el acuerdo prevé que empresas taiwanesas de semiconductores y tecnología realicen nuevas inversiones directas por un mínimo de 250.000 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva en áreas como chips avanzados y tecnologías de inteligencia artificial en el país. Taiwán, además, ofrecerá garantías de crédito por al menos otros 250.000 millones de dólares para facilitar inversiones adicionales.

Washington precisó que los aranceles sectoriales sobre autopartes, madera y productos derivados de la madera taiwaneses también se limitarán al 15 %, mientras que los medicamentos genéricos y determinados recursos naturales quedarán exentos de tarifas recíprocas.

Aunque el acuerdo no menciona empresas concretas, tiene implicaciones directas para TSMC, el mayor fabricante mundial de semiconductores. El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, declaró a la cadena CNBC que la compañía ya ha adquirido terrenos y podría ampliar sus operaciones en Arizona.

El pacto deberá ser ahora ratificado por el Parlamento taiwanés, controlado por la oposición, donde algunos legisladores han expresado reservas sobre el posible resultado a largo plazo en el liderazgo tecnológico de la isla.