El Oro y la plata se disparan a máximos históricos tras anunciarse una investigación contra el jefe de la FED

Publicado por Williams Perdomo 12 de enero, 2026

El oro y la plata alcanzaron este lunes cotizaciones récord luego de que el Departamento de Justicia anunciara que fiscales federales abrieron una investigación penal contra Jerome Powell, actual presidente de la Reseva Federal (FED).

Fiscales federales en Washington abrieron una investigación penal contra Jerome Powell, actual presidente de la FED, en relación con las costosas renovaciones de la sede central del organismo y posibles inconsistencias en sus declaraciones ante el Congreso.

“Tengo un profundo respeto por el Estado de derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie —y ciertamente no el presidente de la Reserva Federal— está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe entenderse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión continua por parte de la administración”, dijo Powell tras explicar que el viernes el Departamento de Justicia notificó a la FED con citaciones de un gran jurado, “amenazando con una acusación penal”.

El oro alcanzó los 4.600 dólares la onza y la plata llegó a 85 dólares, ambos precios récord, cuando los inversores buscaron refugios seguros ante la incertidumbre por la situación. Entre tanto, la Fed ha dicho que pretende mantener las tasas de interés en su reunión de finales de enero, mientras Trump presiona por una reducción.