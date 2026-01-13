La inflación se mantuvo estable en diciembre en 2,7% en comparación con el mismo período del año pasado

Publicado por Williams Perdomo 13 de enero, 2026

El índice de precios al consumidor del país aumentó a una tasa anual del 2,7% en diciembre. Las cifras fueron anunciadas este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales. En ese sentido, el 2,7% a diciembre de 2025 se compara con el dato de 2,9% a diciembre de 2024.

En la medición mes a mes, el IPC aumentó un 0,3%. El Gobierno, por su parte, destacó una caída de precios de la gasolina de 3,4%.

En diciembre, el índice que mide precios de las viviendas fue el factor principal detrás del repunte mensual de la inflación, según el informe del martes.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,6% en 12 meses.