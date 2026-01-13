Voz media US Voz.us
La inflación se mantuvo estable en diciembre en 2,7% en comparación con el mismo período del año pasado

En la medición mes a mes, el IPC aumentó un 0,3%.

Supermercado en Houston, TexasAFP.

Williams Perdomo
Williams Perdomo

El índice de precios al consumidor del país aumentó a una tasa anual del 2,7% en diciembre. Las cifras fueron anunciadas este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales. En ese sentido, el 2,7% a diciembre de 2025 se compara con el dato de 2,9% a diciembre de 2024.

En la medición mes a mes, el IPC aumentó un 0,3%. El Gobierno, por su parte, destacó una caída de precios de la gasolina de 3,4%.

En diciembre, el índice que mide precios de las viviendas fue el factor principal detrás del repunte mensual de la inflación, según el informe del martes.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,6% en 12 meses.

El presidente Trump celebra

Tras conocerse el informe, el presidente Donald Trump destacó este martes los bajos niveles de inflación en Estados Unidos, y criticó nuevamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por haber hecho "demasiado lento" el recorte de tasas.

"Excelentes (¡BAJOS!) números de inflación para EEUU. Eso significa que Jerome 'Demasiado lento' Powell debería recortar las tasas de interés, ¡SIGNIFICATIVAMENTE!", escribió el mandatario estadounidense en una publicación en su plataforma Truth Social.

