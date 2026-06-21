España se recupera del mal debut goleando a Arabia Saudita y Bélgica complica sus aspiraciones tras empatar con Irán

Lamine Yamal celebra su gol, el primero de su carrera en mundiales, este domingo 21 de junio.ROBERTO SCHMIDT-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 21 de junio, 2026

La acción de la Copa del Mundo 2026 continuó este domingo con realidades drásticamente opuestas para dos de las potencias del fútbol europeo.

En Atlanta, España dio una demostración de autoridad sobre el terreno de juego al liquidar por la vía rápida a una decepcionante Arabia Saudita. Mientras tanto, en la costa oeste, Bélgica extendió su racha de dudas al sacar un pálido empate frente a la escuadra de Irán, dejando su clasificación pendiendo de un hilo.

Festival de goles españoles en Atlanta

Tras un inicio titubeante en el certamen, la Roja compareció ante los más de 68.000 espectadores del Estadio Atlanta con la firme convicción de enderezar el rumbo.

Con cuatro modificaciones en la alineación titular respecto al amargo empate previo, la respuesta colectiva fue inmediata, arrollando por completo el planteamiento defensivo propuesto por el director técnico del combinado saudí, Georgios Donis.

La resistencia saudí fue desmantelada en un primer cuarto de hora formidable. El joven atacante Lamine Yamal inauguró el marcador a los 10 minutos al definir con precisión en el segundo palo tras un servicio raso de Mikel Oyarzabal.

Poco después, el propio Oyarzabal se erigió como la figura del compromiso al concretar un doblete fulminante en un intervalo de apenas tres minutos, aprovechando los desajustes en el área penal de una zaga saudita que optó por replegarse en exceso y conceder la iniciativa.

Un autogol del defensor Hassan Altambakti al inicio del complemento selló el definitivo 4-0. El seleccionador español, Luis de la Fuente, aprovechó la holgada ventaja para dosificar las cargas de sus principales figuras con miras al decisivo choque del 26 de junio contra Uruguay en Guadalajara.

El timonel saudita reconoció que los errores con la posesión del balón sepultaron la moral de sus dirigidos, quienes prácticamente renunciaron a competir durante la segunda mitad.

Impotencia belga y tensión política en Los Ángeles

El panorama en el grupo G ofrece lecturas mucho menos optimistas para el fútbol de primer nivel. En el estadio de Los Ángeles, Bélgica firmó su segundo encuentro consecutivo sin conocer la victoria al igualar 0-0 ante Irán.

Los dirigidos por Rudi García evidenciaron una preocupante incapacidad para romper el bloque bajo del rival, e incluso coquetearon con la derrota en el tramo final del partido, después de que el defensor Nathan Ngoy recibiera una tarjeta roja en el minuto 67.

El protagonismo de la jornada recayó en los guardametas Thibaut Courtois y Alireza Beiranvand, responsables directos de sostener el marcador en blanco en un duelo de alta fricción.

Con este resultado, el cuadro belga compromete seriamente sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final, quedando obligado a jugarse la permanencia en el torneo en un compromiso de vida o muerte frente a Nueva Zelanda durante la última fecha de la fase de grupos.

Fuera de los aspectos estrictamente deportivos, el encuentro estuvo inmerso en un clima de marcada tensión ideológica.

En las inmediaciones y tribunas del recinto californiano, miembros de la comunidad persa en el exilio se manifestaron ruidosamente en contra del régimen teocrático iraní, expresando su repudio mediante abucheos generalizados durante el himno del país, en contraste con el respeto brindado a los futbolistas en el campo.

(Con información de AFP)