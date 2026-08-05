El LIV Golf sobrevivirá gracias a un "inversor principal"

Publicado por Alejandro Baños 5 de agosto, 2026

Estaba contra las cuerdas, pero finalmente seguirá existiendo. El LIV Golf consiguió financiación mediante un "inversor principal" con el que garantizar su continuidad como circuito profesional de golf más allá de 2026.

"LIV Golf cuenta con un acuerdo con un inversor principal, firmado por este y aprobado por el consejo de administración, para afianzar la operación y desempeñar un papel clave a la hora de respaldar el camino a seguir hacia la próxima era de la liga, impulsada por y para los jugadores", confirmó el director ejecutvio del circuito, Scott O'Neil, a través de un comunicado recogido por AFP.

"También estamos observando un gran interés por parte de más de una docena de entidades adicionales que podrían actuar como inversores minoritarios, creando así un modelo con múltiples socios diseñado para garantizar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo", agregó O'Neil.

Los problemas llegaron hace unos meses. En abril, Arabia Saudí, a través de su Fondo de Inversión Pública (PIF), anunció que dejará de financiar el LIV Golf a final de año debido a la falta de rentabilidad del circuito. "El PIF ha tomado la decisión de financiar LIV Golf solo hasta el final de la temporada 2026. La importante inversión que requeriría LIV Golf a más largo plazo ya no es compatible con la fase actual de la estrategia de inversión del PIF", indicó.

El LIV Golf nació en 2022 para competir contra el PGA Tour y convertirse en la referencia del golf profesional. Para ello la dirección del circuito incorporó a estrellas como como los estadounidenses Bryson DeChambeau, Phil Mickelson y Dustin Johnson, los españoles Jon Rahm y Sergio García o el chileno Joaquín Niemann.