Alemania vence de atrás 2-1 a Costa de Marfil y clasifica a dieciseisavos del Mundial

Nadiem Amiri celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo E del Mundial de 2026 entre Alemania y Costa de Marfil en el Estadio de Toronto, el 20 de junio de 2026.Cole Burston-AFP.

Publicado por VozMedia Staff 20 de junio, 2026

(AFP) Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil este sábado en Toronto y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

Undav dio vuelta el marcador para Alemania con sus goles a los 68' y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abriera el marcador para los Elefantes a la media hora de juego en este partido de la segunda fecha del Grupo E.

Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma seis puntos y lidera el Grupo E, mientras que Costa de Marfil suma tres 3 puntos gracias a su triunfo 1-0 ante Ecuador en el debut.

En la última fecha de la zona, el jueves, Alemania enfrentará a Ecuador. Costa de Marfil, por su parte, a la debutante Curazao.

El partido en Toronto premió la resiliencia del equipo dirigido por Julian Nagelsmann, quien acertó en las variantes en el entretiempo, al dar ingreso al goleador Undav. Al mismo tiempo, castigó la falta de oportunismo de los Elefantes, que desperdiciaron algunas oportunidades para rematar a su rival.

Costa de Marfil cumplió con los pronósticos y le planteó un juego de contragolpe a la Mannschaft. Un embate vertiginoso por la izquierda del Yan Diomande, la perla del equipo africano, generó un centro del que nació, tras falla de la defensa germana, la apertura de Kessie.

Alemania acusó el golpe y tuvo un largo pasaje sin poder reaccionar. Ni Jamal Musiala, ni Pavlovic pudieron sacar provecho de una mayor tenencia de balón. Nagelsmann, el entrenador más joven de la Copa del Mundo con 38 años, tomó apuntes y los sacó a ambos para dar ingreso a Undav y Amiri.

Con Costa de Marfil diezmado físicamente, Alemania pisó el acelerador y la defensa del equipo africano falló en los momentos claves para terminar claudicando.