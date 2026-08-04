Las Cleveland Sirens se convierten en la 16ª franquicia de la WNBA

Partido de la WNBA entre las Toronto Tempo y las Minnesota Lynx. Julio de 2026 NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 4 de agosto, 2026

La espera ya ha terminado. La Women's National Basketball Association (WNBA) anunció a el nombre de la nueva franquicia que se incorporará a la liga en 2028: las Cleveland Sirens.

A través de un post en X, la WNBA hizo oficial el nombre de la nueva franquicia y su logo. "Bienvenidas, Cleveland Sirens", escribió la liga.

En abril, la Junta de Gobernadores de la WNBA aprobó la expansión de la liga con tres nuevas franquicias ubicadas en Cleveland (Ohio), Detroit (Michigan) y Filadelfia (Pensilvania).

Las Cleveland Sirens se incorporarán en 2028, mientras que la franquicia de Detroit lo hará en 2029 y la de Filadelfia, en 2030.

De este modo, la WNBA tendrá un total de 18 franquicias dentro de cuatro años.