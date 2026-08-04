Las Cleveland Sirens se convierten en la 16ª franquicia de la WNBA
Tras aprobar su expansión en abril, la WNBA hizo oficial el nombre y el logo de la nueva franquicia. Comenzará a competir en 2028.
La espera ya ha terminado. La Women's National Basketball Association (WNBA) anunció a el nombre de la nueva franquicia que se incorporará a la liga en 2028: las Cleveland Sirens.
A través de un post en X, la WNBA hizo oficial el nombre de la nueva franquicia y su logo. "Bienvenidas, Cleveland Sirens", escribió la liga.
En abril, la Junta de Gobernadores de la WNBA aprobó la expansión de la liga con tres nuevas franquicias ubicadas en Cleveland (Ohio), Detroit (Michigan) y Filadelfia (Pensilvania).
Las Cleveland Sirens se incorporarán en 2028, mientras que la franquicia de Detroit lo hará en 2029 y la de Filadelfia, en 2030.
De este modo, la WNBA tendrá un total de 18 franquicias dentro de cuatro años.