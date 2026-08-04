Publicado por Alejandro Baños 4 de agosto, 2026

Semanas después de haber albergado el Mundial más grande de la historia, Estados Unidos y México vuelven a reencontrarse para celebrar otro apasionante torneo futbolístico: la Leagues Cup. En esta ocasión no serán conjuntos nacionales de todo el planeta los que se enfrenten, sino 36 equipos —18 de la Major League Soccer (MLS) y 18 de la Liga MX— los que midan fuerzas para hacerse con el trofeo. El torneo se disputará del 6 de agosto al 4 de septiembre.

El vigente campeón de la competición es el Seattle Sounders, que pasó por encima del Inter Miami (3-0) en la final de la Leagues Cup 2025. Una edición en la que el fútbol estadounidense fue claramente superior al mexicano: los cuatro semifinalistas y, por ende, los dos finalistas fueron equipos de la MLS.

Formato y calendario

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión también se celebrarán partidos en México. En la primera fase —denominada fase uno—, cada uno de los participantes disputará tres partidos: en cada uno de ellos se enfrentará un equipo que no es de su liga. Respecto a la puntuación, cada victoria lograda en el tiempo reglamentario suma tres puntos, mientras que el empate concede un punto. A este último, el ganador en la tanda de penales añadirá otro punto a su casillero. Esta fase se disputará del 4 al 13 de agosto.

Una vez concluida la fase uno, los cuatro equipos de la MLS y los cuatro equipos de la Liga MX mejor clasificados avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán del 25 al 27 de agosto. No habrá cruces entre rivales de la misma liga en esta ronda: los cuatro equipos estadounidense tendrán de contrincante a los cuatro equipos mexicanos.

Posteriormente llegan las semifinales, programas para celebrarse del 31 de agosto y 2 de septiembre. Los dos mejores equipos de la competición jugarán la final el 6 de septiembre, mismo día reservado para el partido por el tercer y cuarto puesto.

El campeón lograda un boleto directo para los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2027.

Equipos participantes

La Liga MX estará representada por los 18 equipos que la conforman, mientras que hay 12 equipos de la MLS que no disputarán la Leagues Cup 2026.

Liga MX:

América

Atlas

Atlante

San Luis

Cruz Azul

Guadalajara

FC Juárez

León

Monterrey

Necaxa

Pachuca

Puebla

Pumas

Querétaro

Santos

Tigres

Tijuana

Toluca

MLS:

Austin

Charlotte

Chicago Fire

Cincinnati

Columbus Crew

FC Dallas

Inter Miami

LAFC

Minnesota United

Nashville

New York City

Orlando City

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Diego

Seattle Sounders

Vancouver

Los 12 equipos de la MLS que no estarán presentes son: San Jose Earthquakes, Colorado Rapids, Houston Dynamo, St. Louis City, Los Angeles Galaxy, Sporting Kansas City, New York Red Bulls, New England Revolution, Toronto FC, Montreal Impact, Atlanta United y DC United.