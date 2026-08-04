¿Quién gana y quién pierde tras el cierre de mercado de la MLB?

Publicado por Israel Duro 4 de agosto, 2026

El cierre del mercado de la MLB no decepcionó, con movimientos de última hora que amenazan con sacudir las ligas estadounidenses. Con la llegada desde los Detroit Tigers de Tarik Skubal a los vigentes campeones, los Dodgers de Los Ángeles, como movimiento estrella, otros cambios de franquicia del pasado lunes, como el de Adley Rutschman de los Orioles a los Boston Red Sox también prometen cambios importantes en la jerarquía.

Fue precisamente el movimiento de Skubal del sábado el que sacudió el mercado. Tras este movimiento, los equipos aceleraron su puesta a punto y el domingo se vivieron fichajes como Freddy Peralta a los Tampa Bay Rays o Kevin Gausman a los Chicago Cubs, por ejemplo.

El lunes, último día de mercado, todo se aceleró, incluyendo varios traspasos dentro de la misma división y un poderoso intercambio: los Orioles de Baltimore enviaron al receptor Adley Rutschman a los Red Sox de Boston a cambio de un grupo de las mejores promesas de Boston, en lo que puede considerarse uno de los traspasos más sorprendentes de este cierre del mercado. Otros cambios de franquicia reseñables del lunes tuvieron como protagonistas a Luis Arraez, Clay Holmes, Luke Weaver, entre otros.

Los Dodgers, campeones indiscutibles del mercado

Unos movimientos que, según los expertos, dejan un claro vencedor: los Dodgers. El fichaje de Skubal a cambio de un par de prometedores jugadores permite a la franquicia angelina ganar una opción poderosa como número uno y una garantía para cubrir las las lesiones actuales de Shohei Ohtani (una molestia en la rodilla que le impide lanzar), Blake Snell (en rehabilitación en las ligas menores) y Tyler Glasnow (que se espera que comience su rehabilitación en las ligas menores el martes). Además, -y no es poco- los Dodgers se libran de medirse contra su reciente adquisición en playoffs.

"Si todo el mundo está en forma en octubre, los Dodgers pueden soñar con una rotación para los playoffs formada por Skubal, Yoshinobu Yamamoto, Ohtani y Snell, Glasnow o Justin Wrobleski. Oye, ¿resulta molesto que hayan vuelto a hacer una jugada de este tipo? Por supuesto que sí. Los favoritos para la Serie Mundial acaban de mejorar aún más", apunta David Schoenfield en ESPN.

La inexplicable decisión de los Tigres: se quedan sin garras ni dientes en un momento clave

En el lado opuesto de la balanza aparecen los Tigres de Detroit, un equipo que demostró el pasado miércoles no estar para grandes cosas tras desperdiciar una ventaja de 7-0 ante los Orioles con Skubal en el montículo. Algo que decidió al presidente de operaciones de la franquicia, Scott Harris, de ceder a su gran estrella a cambio de jugadores de futuro para rearmar el equipo.

A los aficionados, sin embargo, no les convence para nada el hecho de que la directiva traspasara a su mejor jugador cuando se encontraban a sólo dos partidos y medio de una plaza de comodín. Y cabe recordar que, desde que la MLB subió a seis el número de equipos en los playoffs en 2022, los Phillies de 2022, los Diamondbacks de 2023 y los Rangers de 2023 llegaron a la Serie Mundial como comodines. es más, los Rangers acabaron ganándola.

Una posibilidad que no era descabellada, ya que la Liga Americana muestra una notoria debilidad e igualdad entre la mayoría de los equipos de la zona media, por lo que el mero hecho de clasificarse para los playoffs ofrece a cualquier equipo una oportunidad más que razonable de llegar a la Serie Mundial. De hecho, según FanGraphs, los Tigres tenían un 20 % de posibilidades de clasificarse para los playoffs al comenzar el domingo

Los Brewers o el pecado de omisión

Tampoco salen bien parados los Milwaukee Brewers, aunque no precisamente por participar en grandes operaciones. En su caso, ha sido por omisión, puesto que perdieron la carrera ante los Dodgers por Skubal, y con ello, una gran oportunidad de convertirse en serios aspirantes a lograr el primer título de la Serie Mundial del equipo. La hipotética dupla entre Skubal y Jacob Misiorowski haría sudar a cualquier equipo que tuviera que medirse con ellos en una serie al mejor de cinco o siete partidos.

Con su tradicional cautela, los de Milwaukee fían gran parte de sus opciones al buen hacer de Misiorowski, confiando en que éste pueda mantenerse lanzando a 100 mph lanzamiento tras lanzamiento tras lanzamiento.