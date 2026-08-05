Sabalenka apoya que todas las jugadoras del ranking WTA se sometan a pruebas genéticas

Publicado por Alejandro Baños 5 de agosto, 2026

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, apoyó firmemente la decisión de la Asociación de Tenis Femenino (WTA) —circuito profesional del tenis femenino— de implementar una prueba genética obligatoria para todas las jugadoras del ranking.

La WTA tomó esta decisión a mediados de julio para cumplir con los requisitos establecidos por el Comité Olímpico Internacional (COI). De este modo, las jugadoras que participen en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 no tendrán problemas de esta índole.

"Creo que es realmente importante mantener la equidad en nuestro circuito. Obviamente, biológicamente, los hombres son mucho más fuertes que las mujeres, así que siento que no sería realmente justo que una mujer compitiera contra un hombre biológico", dijo Sabalenka en una rueda de prensa.

"Creo que les tomó un poco de tiempo tomar esta decisión y, sí, la apoyo. Pero para mí, me estoy enfocando en mí misma, en mis objetivos, ya sabes, lo que sea necesario. Si quieren ponernos a prueba a todas, estaré feliz de hacerlo, es bastante justo, y mantengámoslo así", agregó la tenista bielorrusa.

Sabalenka no es la primera tenista en pronunciarse de esta manera. Una leyenda como Martina Navratilova ha criticado en numerosas ocasiones la participación de hombres biológicos en competiciones femeninas. Además, ha llegado a apuntar contra el Partido Demócrata por permitirlo.