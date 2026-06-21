Japón golea 4-0 a Túnez que queda eliminado del Mundial

Publicado por AFP 21 de junio, 2026

Con pleno señorío sobre la cancha, el seleccionado de Japón se impuso 4-0 este sábado sobre Túnez, que con dos derrotas consecutivas quedó eliminado del torneo al igual que Turquía y Haití.

La holgada victoria de los samuráis azules estuvo marcada por un espectacular doblete del atacante Ayase Ueda, primero con un puntapié desde el borde del área (31') y luego de cabeza (83'). Los otros dos tantos fueron cortesía de Daichi Kamada (4') y de Junya Ito (69').

Tras este partido, el número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo, Japón empata con Países Bajos en el liderazgo del Grupo F, ambos con cuatro puntos e igual diferencia de goles.

Japón impuso condiciones desde el arranque. Corría el minuto 4 cuando una eficaz ofensiva colectiva permitió que Keito Nakamura, desde el flanco izquierdo del área tunecina, sirviera el balón a Daichi Kamada, justo frente al arco.

Atravesando una maraña de defensores africanos, Kamada lo coló al fondo de la red.

Mientras Túnez intentaba sin éxito reorganizarse, una asistencia de Itakura desde mitad de cancha fue recibida por el peligroso Ueda. Desde el borde derecho del área, el atacante del club neerlandés Feyenord cruzó un disparo inalcanzable para el guardameta Dahmen.

El tercero, que bien pudo ser la coronación de la faena, llegó gracias a un pase de Ueda que Junya Ito resolvió con maestría de crack, dejando inermes a dos defensores y definiendo solo frente al castigado arquero tunecino.

El cierre fue con el remate de cabeza de Ueda, que dibujó una comba que le pasó por encima a la defensa y se metió sin obstaculos a la portería.

Al cuadro tunecino, que había debutado con una humillante goleada de 5-1 ante Suecia, no le sirvió ni siquiera el cambio del entrenador francés Sabri Lamouchi por su paisano Hervé Renard.

Sin llegada al arco e incapaz de reaccionar ante el dinámico y ordenado once japonés, el cuadro africano dejó en evidencia las razones de su rápida eliminación.