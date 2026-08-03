Vozinha, portero de Cabo Verde, durante el Mundial 2026 DPPI via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 3 de agosto, 2026

Una de las sensaciones del Mundial 2026 tiene nuevo equipo. El portero caboverdiano Vozinha iniciará su nueva etapa profesional de la mano del Club Social y Deportivo Colo-Colo, club más laureado de Chile.

Su incorporación se retrasó debido a unos asuntos burocráticos que Vozinha tenía que resolver. Tras la espera, Colo-Colo ya anunció el fichaje del portero caboverdiano a través de redes sociales.

En una publicación, el equipo chileno mostró la llegada de Vozinha al país. Horas después, divulgó un video en el que se podía ver al futbolista conversando con el presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa.

La llegada de Vozina, elegido como portero del mejor once del Mundial 2026, levantó una gran expectación entre los aficionados, que le recibieron con lo brazos abiertos y corearon su nombre.

A sus 40 años, Vozinha logró obtener la fama que aún no tenía tras una sensacional participación en el torneo, principalmente en los partidos de la fase de grupos.

Tras acabar contrato con el GD Chaves, equipo de la segunda división portuguesa, y tras una extensa trayectoria por equipos europeos de menor categoría, Vozinha buscaba nuevo destino.

Su nombre llegó a relacionarse con equipos de la MLS, incluido el Inter Miami.