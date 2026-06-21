Ecuador al borde de la eliminación tras empatar 0-0 ante una brava y valiente Curazao

Publicado por Emmanuel Alejandro RondónAFP 20 de junio, 2026

En una desgraciada noche en Kansas City, Ecuador se resignó a un empate 0-0 ante Curazao en la segunda fecha del Grupo E y complicó considerablemente sus opciones de clasificar en el Mundial de Norteamérica 2026.

Ecuador, con un solo punto, se jugará la vida en la última jornada frente a la poderosa Alemania, que ya tiene asegurado el liderato de la llave con seis unidades. Solo le vale la victoria para clasificar.

Costa de Marfil es segundo, con tres puntos, mientras que Curazao celebró este sábado la primera unidad mundialista de su historia con una épica actuación de su arquero, Eloy Room, que atajó hasta 15 disparos, la segunda mayor cantidad en una Copa del Mundo. Con su histórico empate ante el conjunto ecuatoriano, el equipo caribeño también conserva chances de clasificar a los dieciseisavos de final en caso de lograr un triunfo frente a la selección africana.

Room, arquero del país más pequeño que jamás disputó un Mundial, se quedó a una sola atajada del récord que ostenta el estadounidense Tim Howard desde 2014. Sus voladas y seguridad frustraron a un Ecuador apático, nervioso y carente de puntería, sorpresa e ingenio.

Los 68.598 espectadores, prácticamente todos aficionados de la Tricolor, vieron con incredulidad y desesperación como figuras como Enner Valencia y Moisés Caicedo perdonaban ocasiones unas tras otra, especialmente en los veinte minutos finales, cuando Curazao definitivamente dio un paso atrás para defender el 0-0. Antes, el conjunto de CONCACAF había logrado en distintas ocasiones generar peligro, quedándose al borde de marcar si no fuera por las buenas intervenciones del guardameta Galíndez.

La escuadra que dirige el argentino Sebastián Beccacece, segunda en las eliminatorias mundialistas de Conmebol, ya llegaba bajo presión a este choque después de perder 1-0 en el estreno ante Costa de Marfil con un tanto sobre la hora de Amad Diallo.

Ecuador sigue sin marcar en el torneo y el desastre pudo ser completo si Curazao hubiera capitalizado alguno de los peligrosos contragolpes que lanzó en la segunda mitad.

En la recta final, la escuadra caribeña se atrincheró para proteger un empate celebrado a lo grande frente a los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, que acudieron a alentar a esta nación autónoma que pertenece a su reino.

Al final del encuentro, los curazaleños celebraron con mesura, sabiendo que aún tienen un partido por delante. Mientras tanto, los ecuatorianos se tiraron al piso, lloraron y se vieron devastados, casi olvidándose que tienen una última bala para evitar el fracaso.

Con información de AFP