Un video filtrado muestra a la directora del Smithsonian admitiendo que utiliza la historia como herramienta de justicia social

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 5 de agosto, 2026

Tras una serie de audiencias en el Capitolio destinadas a fiscalizar el presunto sesgo ideológico dentro del Instituto Smithsonian, un video difundido recientemente por Fox News Digital expone una marcada contradicción entre el discurso público y la gestión interna de la entidad.

En la grabación, correspondiente a una disertación ofrecida en febrero de 2025 a estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la directora del Museo Nacional de Historia de Estados Unidos, Anthea Hartig, afirmó textualmente que "la historia como práctica" constituye para ella una "herramienta principal de justicia social".

La contradicción con el testimonio bajo jura en el Capitolio

La postura exhibida en el video contrasta con las declaraciones que la propia Hartig realizó el mes pasado ante los miembros del Congreso, donde defendió la neutralidad política de la institución financiada con fondos públicos.

"Nuestro trabajo se rige por los estándares de becas, precisión, independencia y no neutralidad del Smithsonian", aseveró la funcionaria durante su audiencia en el Capitolio, añadiendo que "el museo no toma partido en los debates políticos de América", sino que permite al público sacar sus propias conclusiones.

Sin embargo, durante su presentación en UCLA, Hartig detalló un enfoque institucional centrado en la equidad y la justicia restaurativa.

En su intervención, argumentó que "la larga y violenta historia racial de Estados Unidos continúa estando presente en nuestro cómputo", y añadió que "la reparación en forma de resarcimiento, por supuesto, va más allá del reconocimiento del error; debería apalancar la responsabilidad, debería pensar en el acto de corrección, mientras perseguimos la justicia restaurativa y, para nosotros, la justicia restaurativa a través de la historia".

Banderas de protesta, activismo e iconografía progresista

Durante la sesión universitaria, la directora comenzó su exposición con un reconocimiento de tierras ancestrales y proyectó una diapositiva de la bandera estadounidense intervenida con la frase "Defund the Police" (Desfinanciar a la policía), tomada durante las manifestaciones de Black Lives Matter en Washington D.C. en 2020.

A lo largo de la conferencia, Hartig elogió la recolección de material relativo a protestas de izquierda y destacó la colaboración de la entidad con grupos críticos de las políticas migratorias como Tsuru for Solidarity, una organización opuesta a los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Asimismo, la alta funcionaria admitió que la institución se distanció de su concepto fundacional de la década de 1960, el cual buscaba resaltar los avances tecnológicos y el progreso del país. "Claramente nos hemos alejado de eso", comentó, señalando que la nueva visión busca captar a una audiencia que refleje la totalidad demográfica de género, clase y raza.

Un impulso global de justicia lingüística

Entre las políticas implementadas bajo su administración, Hartig expuso la aplicación de una "estrategia multilingüe proactiva para apoyar la justicia lingüística". La medida establece que todas las exhibiciones y proyectos digitales deben ser presentados de forma bilingüe o multilingüe para garantizar el derecho a comunicarse en la lengua de preferencia.

Ante las críticas recibidas por el enfoque dado a las exposiciones, Hartig concluyó su charla instando a los alumnos a defender esta línea de trabajo: "Estamos bajo ataque por decir verdades complicadas". El Museo Nacional de Historia de Estados Unidos y a la red del Smithsonian no se han pronunciado sobre el tema.