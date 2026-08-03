Pochettino renueva como técnico del USMNT hasta 2030

Publicado por Alejandro Baños 3 de agosto, 2026

La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció la extensión del contrato de Mauricio Pochettino como técnico del combinado nacional masculino (USMNT) hasta 2030, año en el que se disputará la próxima edición del Mundial.

De este modo, EEUU confía en el preparador argentino para seguir escalando y progresando tras alcanzar los octavos de final del Mundial 2026.

"La Federación de Fútbol de Estados Unidos y Mauricio Pochettino han llegado a un acuerdo para un nuevo contrato que lo mantendrá como entrenador de la selección nacional masculina de Estados Unidos hasta 2030, iniciando un nuevo capítulo en el proyecto que permitirá a Pochettino y a su cuerpo técnico continuar el crecimiento de la selección nacional masculina absoluta de Estados Unidos, al tiempo que tendrán un mayor impacto en el ecosistema del fútbol estadounidense", anunciaron las autoridades en un comunicado.

"Tras colaborar con la Federación de Fútbol de Estados Unidos durante los últimos dos años, nos ha quedado claro que existe un enorme potencial para fortalecer aún más el programa de la selección nacional masculina”, señaló Pochettino tras firmar su nuevo contrato. “La pasión que recibimos de los aficionados durante la Copa del Mundo no hizo sino reforzar nuestra convicción sobre lo que es posible lograr aquí. Nos entusiasma la oportunidad de aportar nuestra experiencia y conocimientos a más áreas del fútbol estadounidense, contribuyendo a fortalecer las trayectorias de jugadores, entrenadores y equipos en toda la Federación. Queremos tener un impacto duradero en este deporte en el país que nos ha recibido con tanta calidez, y que ese impacto trascienda los resultados en la cancha".

Además del Mundial 2030, Pochettino tendrá la oportunidad de seguir desarrollando su trabajo e intentar alcanzar el éxito en otras cuatro competiciones oficiales: Liga de Naciones de la Concacaf 2027, la Copa Oro de la Concacaf 2027, la Liga de Naciones de la Concacaf 2029 y la Copa Oro de la Concacaf 2029.

Pochettino fue nombrado técnico del USMNT en septiembre de 2024.