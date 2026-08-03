MLB: los Yankees incorporan a Luis Garcia Jr. en una gran operación con los Nationals

Luis Garcia Jr., durante su etapa en los Nationals de Washington NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 3 de agosto, 2026

Los Yankees de Nueva York oficializaron la incorporación de Luis García Jr., procedente de los Nationals de Washington, en una operación en la que el equipo de la capital se hicieron con los servicios de cuatro jugadores.

Concretamente, los Nationals contrataron a Yovanny Cruz, Jake Bird, Ben Grable y Jack Cebert.

"Los New York Yankees anunciaron hoy que han adquirido al infielder Luis García Jr. de los Washington Nationals a cambio de los pitchers diestros Jake Bird, Yovanny Cruz, Jack Cebert y Ben Grable", informó el equipo neoyorquino a través de un comunicado.

Desde que ingresó en las Grandes Ligas (MLB) en 2020, García Jr. únicamente había portado la camiseta de los Nationals. Debutó el 14 de agosto de aquel año frente a los Orioles de Baltimore.

En sus temporadas en Washington, el jugador nacido en Nueva York registró 81 jonrones e impulsó 345 carreras.