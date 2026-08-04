Larry Berg sucederá a Don Garber como comisionado de la MLS

Publicado por Alejandro Baños 4 de agosto, 2026

La Major League Soccer (MLS) hizo oficial el nombramiento de Larry Berg como su nuevo comisionado, cargo que comenzará a ejercer a partir del 1 de enero de 2027.

Berg relevará a Don Garber, quien ha ejercido como comisionado de la MLS desde 1999. Tras finalizar su actual etapa, Garber asumirá el rol de presidente de la liga.

"Larry Berg ha sido nombrado próximo comisionado de la Major League Soccer tras una votación celebrada el lunes en la sede de la liga en el centro de Manhattan", informó la liga a través de un comunicado. "Berg será presentado oficialmente el martes 4 de agosto en la nueva oficina de la MLS y asumirá el cargo de comisionado el 1 de enero de 2027".

"Es un honor para mí liderar la Major League Soccer en su próxima era", señaló Berg tras ser designado. "Gracias a la visión y el compromiso de tantas personas, la Major League Soccer ha logrado un éxito tremendo, pero creo que nuestras mayores oportunidades aún están por venir".

En estos momentos, Berg posee acciones de Los Angeles FC, aunque tendrá que desprenderse de su participación antes de asumir el cargo de comisionado de la MLS, tal y como establece el reglamento. Además, cuenta con experiencia deportiva en el extranjero, habiendo sido copropietario del AS Roma (Serie A, Italia) y del Swansea City AFC (Premier League, Inglaterra).