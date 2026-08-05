La estrategia de Trump hacia Irán valida la gestión bélica de Netanyahu

Benjamin Netanyahu y Donald Trump en la Casa Blanca FOTO DE AFP / GPO / DOCUMENTO DE PRENSA

5 de agosto, 2026

Durante casi tres años, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha sido objeto de críticas implacables por "gestionar" la guerra en múltiples frentes de Israel en lugar de buscar victorias inmediatas y absolutas en todos los campos de batalla.

¿Por qué —preguntan los críticos— Israel ajustó repetidamente la intensidad de su campaña en Gaza? ¿Por qué esperó antes de lanzar una ofensiva decisiva contra Hezbolá? ¿Por qué ha alternado Israel entre atacar a Irán y dejar que la diplomacia y la presión económica sigan su curso?

La estrategia en evolución del presidente de EEUU, Donald Trump, hacia Irán ofrece la respuesta —y una validación inequívoca de la gestión de la guerra por parte de Netanyahu.

Eso no significa necesariamente que la gestión del conflicto sea la mejor estrategia. Desde luego, tampoco significa que un ciclo inconcluso de amenazas, ataques y negociaciones deba prolongarse indefinidamente. Israel preferiría que la amenaza iraní se eliminara de forma decisiva, en lugar de gestionarla y legársela a otra generación.

Pero Trump se enfrenta ahora a las mismas realidades a las que se ha enfrentado Netanyahu desde el 7 de octubre de 2023. El hecho de que el presidente estadounidense haya adoptado un enfoque similar demuestra que las decisiones de Netanyahu no fueron simplemente fruto de la debilidad o la indecisión. Reflejaban las limitaciones reales a las que se enfrenta cualquier líder responsable que gestione una guerra complicada y en múltiples frentes.

Trump quiere claramente que se desmantelen los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, que cesen sus ataques contra el transporte marítimo internacional y que se neutralicen sus grupos terroristas aliados. Ha demostrado su disposición a emplear una fuerza militar considerable. Sin embargo, también ha frenado en repetidas ocasiones la escalada para dar otra oportunidad a las negociaciones.

Trump prefiere una solución negociada. Al mismo tiempo, entiende que la única posibilidad de lograrla es demostrando que Estados Unidos está dispuesto a atacar.

Netanyahu ha intentado alcanzar el mismo equilibrio en circunstancias considerablemente más peligrosas.

La realidad de luchar contra enemigos atrincherados

La dificultad radica en que las organizaciones terroristas —y los regímenes que las patrocinan— rara vez se derrumban tan rápidamente como esperan los planificadores militares.

Hamás no es un ejército convencional que enarbole la bandera blanca tras perder territorio y mandos. Incorpora a sus combatientes, armas, centros de mando y túneles entre la población civil. Mientras un puñado de operativos pueda salir de bajo tierra y ondear la bandera de la organización, Hamás puede afirmar que sobrevive.

Hezbolá construyó una infraestructura terrorista igualmente atrincherada en comunidades civiles del sur del Líbano. Hogares, pueblos y zonas protegidas se convirtieron en depósitos de armas, posiciones de fuego y complejos de túneles. Eliminar esa infraestructura requiere minuciosas operaciones militares que son mucho más complicadas que derrotar a fuerzas uniformadas en un campo de batalla aislado.

El régimen iraní está atrincherado a una escala mucho mayor. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está integrado en todas las instituciones políticas, la economía y el aparato de seguridad de Irán. Sus miembros ejercen control sobre una población que puede sentir un profundo resentimiento hacia el régimen, pero que no puede organizarse fácilmente contra un sistema de represión fuertemente armado.

Por eso, es posible que ni siquiera una campaña militar intensiva derrote de inmediato a la República Islámica. La presión económica, las sanciones y los bloqueos también son esenciales. Mientras Teherán pueda financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus aliados regionales, esas fuerzas podrán seguir intimidando a la población civil y preservando el control del régimen sobre el poder.

Israel se ha visto obligado a actuar simultáneamente contra Hamás en Gaza, Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen, las células terroristas palestinas en Judea y Samaria, las milicias respaldadas por Irán en toda la región y el propio régimen iraní.

Netanyahu tuvo que evaluar constantemente si Israel disponía de suficientes tropas para luchar intensamente en múltiples frentes a la vez, así como de suficientes aviones, interceptores, municiones guiadas de precisión y otras armas ofensivas y defensivas. Las fuerzas tuvieron que reasignarse a medida que cambiaban las amenazas, al tiempo que debían preservarse los suministros de armas, la preparación operativa y la capacidad de Israel para resistir las represalias enemigas de cara a las batallas que aún estaban por venir.

Cuando se intensificó el frente norte, Israel redujo la intensidad de las operaciones en Gaza y redirigió tropas y recursos hacia Hezbolá. Cuando las circunstancias lo permitían, reanudaba la presión en otros frentes.

Israel también tuvo que gestionar su dependencia de los envíos de armamento estadounidense. La Administración Biden retrasó o restringió con frecuencia los envíos de munición crítica, lo que obligó a los responsables israelíes a calcular no solo qué objetivos debían ser atacados, sino también si Israel dispondría de suficientes capacidades ofensivas y defensivas para la siguiente ronda de combates.

Netanyahu no podía hablar públicamente de las reservas de armas de Israel. No obstante, cada decisión debía tenerlas en cuenta.

Ahora Trump está gestionando el enfrentamiento con Irán de manera muy similar. Debe tener en cuenta la seguridad del transporte marítimo internacional, la estabilidad de los mercados energéticos y la disponibilidad de las reservas de armamento estadounidenses. También debe coordinarse con Israel y los socios regionales, al tiempo que evalúa su capacidad para absorber y defenderse de los ataques con misiles balísticos iraníes, y determina cuánta presión es suficiente para forzar concesiones iraníes sin desencadenar una guerra más amplia.

Trump también debe equilibrar sus objetivos militares con las preocupaciones políticas internas. Con la aproximación de las elecciones de mitad de legislatura, el presidente podría mostrarse reacio a lanzar a Estados Unidos a una fase decisiva y potencialmente costosa de la guerra. Incluso una operación exitosa podría exponer a los aliados regionales a represalias iraníes, perturbar los mercados energéticos y generar incertidumbre política en el país.

Por lo tanto, es posible que Trump esté calculando que el próximo ataque de envergadura debería esperar hasta después de las elecciones de mitad de legislatura. Si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado, saldría reforzado con una fuerza política renovada y menos limitaciones electorales inmediatas. Entonces podría llegar a la conclusión de que el período de escalada limitada y negociaciones repetitivas ha llegado a su fin.

Tal cálculo no significaría que Trump haya abandonado sus objetivos militares. Significaría que está eligiendo el momento que, en su opinión, ofrece a esos objetivos las mayores posibilidades de éxito.

Los críticos de Netanyahu suelen pretender que las consideraciones políticas no deberían influir en la toma de decisiones en tiempos de guerra. Sin embargo, todo líder elegido democráticamente debe mantener el apoyo público necesario para sostener una campaña prolongada.

El ciclo de amenazas militares, ataques limitados, negociaciones renovadas y presión adicional de la Administración Trump se asemeja mucho al enfoque metódico de Netanyahu respecto a Gaza, el Líbano e Irán.

Los límites de la gestión de conflictos

Sin embargo, existe el peligro de repetir este ciclo indefinidamente. Los dirigentes iraníes han estudiado el comportamiento de Trump en las negociaciones y comprenden su preferencia por llegar a un acuerdo. Teherán podría llegar a la conclusión de que puede ofrecer conversaciones cada vez que la presión estadounidense se vuelva insoportable, conseguir una tregua y luego volver a sus anteriores violaciones.

Cada vez que Washington amenaza con una fuerza abrumadora y luego acepta otra ronda de negociaciones, Irán se convence más de que puede manipular el proceso. La gestión de conflictos puede ser necesaria temporalmente, pero no puede convertirse en un objetivo en sí misma.

Con el tiempo, Trump podría perder la paciencia. El retorno a operaciones militares a gran escala podría ser inevitable. La pregunta que queda por responder es si esto ocurrirá antes o después de que el electorado estadounidense acuda a las urnas.

Israel quiere algo más que restricciones temporales al enriquecimiento de uranio o otro acuerdo nuclear inaplicable. Quiere el fin de las ambiciones nucleares del régimen, de la producción de misiles balísticos y de la financiación de grupos terroristas afines. En última instancia, a Israel le gustaría ver al pueblo iraní liberado de la República Islámica que lo ha oprimido desde 1979 y ha desviado los recursos de su nación hacia la guerra regional.

No obstante, Israel comprende por qué Trump está dando otra oportunidad a las negociaciones. Netanyahu se ha enfrentado a la misma tensión entre el deseo de una victoria decisiva y la necesidad de avanzar a un ritmo sostenible.

Puede que los dos líderes discrepen sobre si las negociaciones pueden tener éxito, pero ese desacuerdo no equivale a la ruptura estratégica que los medios de comunicación han imaginado en repetidas ocasiones.

Tras su última reunión, Netanyahu describió la alianza entre EEUU e Israel como un "muro de granito" y afirmó que ambos países comparten un objetivo común: impedir que el "régimen fanático" de Teherán adquiera armas nucleares.

"Tenemos un objetivo común, y se va a alcanzar, ya sea por vía diplomática o por otros medios", afirmó Netanyahu. "Ambos estamos comprometidos con ello".

Esa formulación refleja la alineación entre Jerusalén y Washington. Puede que Trump siga esperando que la diplomacia logre el objetivo. Netanyahu sigue mostrándose profundamente escéptico. Pero ambos entienden que la diplomacia solo tiene sentido cuando está respaldada por una fuerza militar creíble.

La actuación de Israel ya ha transformado el equilibrio estratégico de la región. Ha debilitado gravemente a Hamás y a Hezbolá, ha demostrado su capacidad para atacar objetivos en cualquier lugar de Irán y ha establecido un nivel de disuasión que no existía antes del 7 de octubre.

Esos resultados no se lograron mediante la pasividad. Se lograron gracias a una escalada controlada, a un cuidadoso establecimiento de prioridades y a la voluntad de ignorar las señales de alarma internacionales cuando la supervivencia de Israel así lo exigía.

Trump está descubriendo ahora esa misma realidad. Incluso el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo debe sopesar el momento oportuno, la diplomacia, la logística, las alianzas y las elecciones frente a la urgencia de sus objetivos militares.

Esto no demuestra que gestionar el conflicto sea la mejor estrategia disponible. Demuestra que gestionar el conflicto es a veces inevitable, incluso para un presidente estadounidense que cuenta con recursos militares y económicos mucho mayores a su disposición.

Netanyahu ha estado haciendo esos cálculos desde el primer día de la guerra más larga y complicada de Israel. Trump está haciendo ahora muchos de esos mismos cálculos por sí mismo.

Eso por sí solo justifica la gestión que Netanyahu ha hecho de la campaña de Israel en múltiples frentes. La prueba definitiva, para ambos líderes, será si una gestión cuidadosa acaba creando las condiciones para una victoria decisiva —o si simplemente pospone la próxima guerra

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