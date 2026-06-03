Publicado por Alejandro Baños 3 de junio, 2026

Llegó la hora de la verdad en la NBA. La pelea por el Trofeo Larry O'Brien comienza a escribirse sobre la cancha con las Finales de la NBA 2026. Tras realizar una notable temporada regular y una sobresaliente actuación en los Playoffs, los San Antonio Spurs y los New York Knicks llegan a la última y definitiva fase del presente curso con el objetivo de ocupar el trono que han dejado vacante los Oklahoma City Thunder.

La eliminatoria, que se disputará al mejor de siete juegos, arrancará este miércoles en el Frost Bank Center de Texas.

Así llegan a las Finales de la NBA los Spurs y los Knicks

La realidad de ambos contendientes es bastante pareja. Sin que ninguno de ellos terminara en la primera posición de sus respectivas conferencias durante la temporada regular, los Spurs y los Knicks han sabido aprovechar sus oportunidades para terminar siendo las dos mejores franquicias del presente curso. En el caso de San Antonio, finalizó segundo en el Oeste con un récord de 62 victorias y 20 derrotas, siendo superados únicamente por los Thunder. Por su parte, Nueva York fue tercero en el Este con un balance de 53 victorias y 29 derrotas, acabando por detrás de los Detroit Pistons y de los Boston Celtics.

Sin necesidad de pasar por el Play-In, los Spurs y los Knicks accedieron a los Playoffs sin saber que se convertirían en los dos finalistas de la NBA. Su camino en la postemporada fue distinto: en la primera ronda, mientras los hombres dirigidos por Mitch Johnson no sufrieron frente a los Portland Trail Blazers (4-1), el roster entrenado por Mike Brown necesitó más tiempo para deshacerse de los Atlanta Hawks (4-2).

En semifinales, las tornas cambiaron. Los Spurs se toparon con una inesperada resistencia de los Minnesota Timberwolves (4-2). A diferencia de sus rivales en las Finales, los Knicks no dejaron margen de maniobra a los Philadelphia 76ers (4-0).

Con el objetivo de presentarse en la definitiva serie de la temporada, los Spurs y los Knicks aterrizaron en las Finales de Conferencia. San Antonio ejecutó una obra maestra frente a los Thunder, en una eliminatoria que se cerró en el séptimo y último juego (4-3), destronando, así, a los vigentes campeones. Mientras que Nueva York volvió a completar una barrida, esta vez contra los Cleveland Cavaliers (4-0), logrando ganar sus últimos once juegos en estos Playoffs.

Este curso se vieron las caras tres veces: dos de ellas en la temporada regular y la tercera, en la final de la NBA Cup 2025, con un balance positivo para los Knicks (2-1).

Wembanyama y Brunson acaparan las miradas

El baloncesto es un deporte de equipo y los triunfos llegan gracias al juego colectivo. Sí, pero con matices. Porque no todos los jugadores son iguales ni su trascendencia sobre la cancha es la misma. De ahí que existan figuras con más peso en cada roster. En este caso, ese liderazgo lo portan Jalen Brunson y Victor Wembanyama, quienes tendrán una mayor responsabilidad para que o los Knicks o los Spurs se lleven el Trofeo Larry O'Brien a casa.

Sin lugar a dudas, han sido los mejores jugadores de sus respectivos equipos. A las estadísticas hay que remitirse. Durante la temporada regular, Brunson promedió 26 puntos, 3,3 rebotes y 6,8 asistencias en 74 juegos disputados. Wembanyama —finalista en el premio MVP— promedió 25 puntos, 11,5 rebotes y 3,1 asistencias en 64 juegos. En los Playoffs, sus números no fueron muy distintos:

Jalen Brunson: 26,9 puntos, 2,8 rebotes y 6,6 asistencias en 14 juegos.

en 14 juegos. Victor Wembanyama: 23,2 puntos, 10,8 rebotes y 2,7 asistencias en 17 juegos.

Historial: cinco títulos de los Spurs por dos de los Knicks

Estar en la definitiva fase de la temporada no es desconocido para ninguna de las dos franquicias. Tampoco alzar el título al cielo. Sin embargo, su balance de éxitos es bien distinto: San Antonio ha disputado un total de seis Finales, ganando cinco de ellas (1999, 2003, 2005, 2007 y 2014); y Nueva York ha estado en nueve, triunfando solamente en dos (1970 y 1973).

Es decir, los Spurs cuentan con cinco Trofeos Larry O'Brien en su palmarés, mientras que los Knicks poseen dos.