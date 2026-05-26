Los Knicks despedazan a los Cavaliers y regresan a las Finales de la NBA 27 años después

Publicado por Alejandro Baños 26 de mayo, 2026

Los New York Knicks volverán a disputar unas Finales de la NBA 27 años después tras volver a ejectuar un pleno de victorias, esta vez frente a los Cleveland Cavaliers en la Final de la Conferencia Este. Una serie que concluye con un resultado global de 4-0.

La últimas Finales de la NBA que disputaron fue en la temporada 1998-1999, siendo derrotados por los San Antonio Spurs.

En el último enfrentamiento de la eliminatoria, los Knicks se impusieron con mucha solvencia (93-130) a los Cavaliers en el Rocket Arena de Cleveland (Ohio). Nueva York suma 12 victorias y dos derrotas en estos Playoffs de la NBA.

"Tenemos un objetivo mayor"

Solo les quedaba un paso y cumplieron. Conscientes de que la victoria les devolvería a unas Finales de la NBA casi tres décadas después, los Knicks entraron con fuerza en la cancha y no dieron margen de maniobra alguna a los Cavaliers, que fueron por detrás en el marcador los 48 minutos del juego. Nueva York comenzó arrasando en el primer cuarto y, segundo iba avanzando el reloj, iba aumentando la distancia en el marcador, anotando más puntos que Cleveland en cada uno de los parciales.

Con un Jalen Brunson que estuvo menos brillante que en otros duelos (15 puntos) -aunque fue nombrado MVP de la Final de la Conferencia Este-, irrumpió la figura de Karl-Anthony Towns. El pívot, de pasaporte dominicano- fue el mejor en este último cuarto enfrentamiento, siendo esencial bajo el aro para los Knicks y plasmando un doble-doble (19 puntos y 14 rebotes).

"Sabíamos que nuestro equipo era capaz de lograr esto", dijo Towns al término del duelo. "Todo lo que teníamos que hacer era trabajar duro y seguir creyendo los unos en los otros. Eso fue lo que hicimos, y por eso estamos aquí".

KAT -como se conoce a Towns- estuvo bien escoltado por OG Anuoby (17 puntos) y Mikal Bridges (15 puntos). También por Landry Shamet (16 puntos), un sexto hombre que fue fundamental para que los Knicks puedan pelear por un Trofeo Larry O'Brien -cuentan con dos en su palmarés- que no consiguen desde la temporada 1972-1973.

"Vamos a disfrutarlo por uno o dos días, pero tenemos un objetivo mayor aquí y debemos empezar a concentrarnos al máximo", indicó Shamet. "Nos quedan cuatro victorias más por conseguir, y sabemos que será aún más difícil".

Del lado de los Cavs, la resistencia llevada a cabo por Donovan Mitchell (31 puntos) -máximo anotador del cuarto juego- no fue suficiente. Noche gris de James Harden (12 puntos) y de Evan Mobley (15 puntos).

Los Knicks contarán con varios días de descanso antes de que se inicien las Finales de la NBA, donde se enfrentarán a los Spurs o a los vigente campeones de la mejor liga de baloncesto del mundo, los Oklahoma City Thunder.