Gilgeous-Alexander repite como MVP de la NBA y Wembanyama deberá esperar

Publicado por Williams Perdomo 18 de mayo, 2026

El base canadiense de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA por segunda temporada consecutiva, por delante de los finalistas Nikola Jokic y Victor Wembanyama, quien desafiará al vigente MVP con los Spurs desde el lunes en la final de la Conferencia Oeste.

A sus 27 años, Gilgeous-Alexander es premiado por segunda campaña seguida, igualando lo logrado por su compatriota Steve Nash en 2005 y 2006.

El canadiense, también campeón en 2025, volvió a liderar a los Thunder al mejor récord de la NBA al término de la temporada regular (64 victorias y 18 derrotas), respaldado por estadísticas individuales de élite (31,1 puntos y 6,6 asistencias de media).

Aunque anotó ligeramente menos que la temporada pasada (32,7 puntos), "SGA" firmó su cuarto curso consecutivo por encima de los 30 puntos de promedio y se encuentra en el punto más alto de su rendimiento, con un juego explosivo basado en arrancadas y frenadas bruscas, seguido de entradas a canasta o tiros de media distancia precisos.

Gilgeous-Alexander comanda con autoridad a unos Thunder que se han convertido en una máquina implacable desde el inicio de los playoffs: el vigente campeón barrió a los Phoenix Suns (4-0) y luego a los Los Angeles Lakers (4-0) para avanzar a la final del Oeste.

El gran desafío ahora es el francés Wembanyama, que a sus 22 años y cuatro meses no será el MVP más joven de la historia y tendrá que esperar para convertirse en el primer francés en conquistar el trofeo.

El gigante de 2,24 metros, de una destreza inédita y considerado motor de una revolución en el básquetbol mundial, se coló igualmente en el Top 3 de la votación de un panel de 100 miembros de los medios, entre ellos la AFP, junto al serbio Nikola Jokic.

Duelo SGA contra Wemby desde el lunes

El anuncio de la NBA, realizado en la víspera del inicio de la final del Oeste entre Spurs y Thunder, añade un extra de emoción a un cruce de alto voltaje entre dos equipos jóvenes y de gran proyección.

Con dos plantillas talentosas y entrenadores de la nueva generación -Mark Daigneault (41 años) y Mitch Johnson (39)-, el enfrentamiento promete ser eléctrico.

Los Thunder parten como favoritos, aunque los Spurs ganaron cuatro de los cinco enfrentamientos de la temporada, incluida una semifinal de la Copa NBA en Las Vegas.