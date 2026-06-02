Publicado por Alejandro Baños 2 de junio, 2026

Sin el glamour ni el impacto mediático de otras franquicias, pero con la consistencia y los fundamentos deportivos por bandera. Tras una temporada regular impecable —en la que amarraron la segunda plaza de la Conferencia Oeste con un balance de 62 triunfos y 20 derrotas— y tras una notable actuación en los Playoffs —donde destronaron a los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder— los San Antonio Spurs están a solo cuatro victorias de la gloria. El sexto Trofeo Larry O'Brien de su historia está a la vuelta de la esquina.

Enclavados en el corazón de Texas, han transitado por una exigente travesía en el desierto y una reconstrucción que ha durado más de una década. Pero están de vuelta. El letargo termina con el regreso de los Spurs a las Finales de la NBA, donde se verán las caras, caprichos del destino, con los New York Knicks.

Los cinco Anillos

La temporada 1998-1999 fue el punto de partida de la era más gloriosa en la historia de la franquicia. Aquel curso, San Antonio dominó de principio a fin para conquistar su primer título, derrotando precisamente a los Knicks en las Finales. El arquitecto de aquella hazaña fue Gregg Popovich, quien supo exprimir a David Robinson y moldear a un joven Tim Duncan que, con una actuación histórica, se consolidó de inmediato en la élite de la liga.

Los siguientes tres campeonatos llegaron en un lapso de apenas ocho años (2003, 2005 y 2007). Con Robinson ya retirado tras el segundo anillo, Popovich reclutó al argentino Manu Ginóbili y al francés Tony Parker. Junto a Duncan, el trío dio forma a uno de los Big Three más legendarios y espectaculares de todos los tiempos.

El último Trofeo Larry O'Brien, que llegó en la temporada 2013-2014, supuso el final de esta brillante etapa. Popovich, Duncan, Parker y Ginóbili, junto a Kawhi Leonard, devolvieron a los Spurs el trono que en su día les perteneció. Pero los ciclos expiran. Tras el éxito, el peso de los años pasó factura y los pilares de la dinastía comenzaron a marcharse. Todos salvo Popovich.

Las claves del regreso de los Spurs a las Finales de la NBA

Desde aquel último campeonato hasta las Finales de este curso han pasado 12 años. En este intervalo, los Spurs vivieron momentos duros, incluida la contundente derrota frente a los Golden State Warriors en las Finales de Conferencia de la temporada 2016-2017 o la salida progresiva de sus estrellas. Cabe destacar que, entre 2020 y 2025, el equipo se ausentó por completo de los Playoffs.

La reconstrucción comenzó a fraguarse con la llegada de un joven francés que apenas conocía lo que era jugar en suelo estadounidense. En mayo de 2023, los Spurs eligieron en el primer pick del Draft de la NBA a Victor Wembanyama. Alguien considerado como un talento generacional único en la historia de la mejor liga del mundo. Con su imponente estatura y unas habilidades inéditas para un pívot —capaz incluso de dirigir el juego—, absorbió rápidamente la cultura que Popovich construyó a finales del siglo pasado.

Popovich —quien tras sufrir un derrame cerebral dejó los banquillos en 2025 para asumir el rol de presidente— entendió que la mejor manera de devolver a la franquicia a la cima fue rodeando a Wemby de un talento joven (De'Aaron Fox, Stephon Castle, Julian Champagnie, Dylan Harper o Devin Vassell, entre otros) y manteniendo intacta la filosofía que en su día estableció en San Antonio. Una fórmula maestra que hoy celebra su recompensa: el regreso de los Spurs a las Finales de la NBA.