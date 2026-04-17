Playoffs de la NBA 2026: el Anillo busca dueño

Publicado por Alejandro Baños 17 de abril, 2026

Este sábado 18 de abril arrancan las series más esperadas de cada temporada de la mejor liga de baloncesto del mundo: los Playoffs de la NBA. Las 16 mejores franquicias del curso 2025-2026 buscarán escribir su nombre en el palmarés y alzarse con el Trofeo Larry O'Brien. La eliminatoria que enfrenta a los Cleveland Cavaliers y a los Toronto Raptors dará el pistoletazo de salida.

Los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, parten como grandes favoritos, con el objetivo de repetir hazaña. A pesar de su condición y del cometido que tienen, hay otras franquicias con un estatus y una categoría propias para acabar siendo la que se coloquen el Anillo en los dedos.

Oklahoma City Thunder

El pasado curso, los Thunder asombraron a la NBA con una actuación en la temporada regular prácticamente impoluta (68 victorias y 14 derrotas, acabando en la primera posición de la Conferencia Oeste) que supieron mantener durante la postemporada, hasta la consecución del primer Anillo de su historia bajo su actual denominación -siendo los Seattle SuperSonics lo lograron en la temporada 1978-1979-. Este año, más de lo mismo. Con una ligera diferencia en su récord de la temporada regular (64 victorias y 18 derrotas) respecto a la pasada, la franquicia dirigida por Mark Daigneault concluyó su periplo en la primera posición de la Conferencia Oeste.

El hombre más destacado de Oklahoma, sin duda alguna, es Shai Gilgeous-Alexander. El base canadiense, líder indiscutible de los Thunder a sus 27 años, fue designado Jugador Más Valioso (MVP) la temporada pasada. Premio para el que cuenta con elevadas posibilidades de repetir en la presente edición. SGA ha registrado unos números espectaculares este curso: promedió 31,1 puntos por juego. A su lado, jugadores como Chet Holmgren o Jalen Williams completan una de las franquicias más equilibradas de toda la NBA.

San Antonio Spurs

Por detrás de los Thunder en la clasificación de la Conferencia Oeste acabaron los San Antonio Spurs. Tras seis temporadas quedándose fuera de los Playoffs de la NBA, la franquicia texana ha vuelto. Y lo ha hecho entrando por la puerta grande. Porque este curso, ha registrado un récord de 62 victorias y 20 derrotas, quedándose muy cerca de arrebatarle el liderato a Oklahoma. Su director técnico, Mitch Johnson, ha devuelto la ilusión a una afición que vio cómo su equipo dominó de principio a fin a finales de la década de 1990 y principios del siglo XXI.

Sobre el parqué brilla un jugador que, siendo tan joven, ya tiene galones de líder: Victor Wembanyama. El francés, de 22 años y número uno del Draft de la NBA 2023 -fue objeto de deseo de muchos equipos-, promedió 25 puntos y 11,5 rebotes por juego. Estadísticas que le sirven para ser candidato a MVP de la temporada regular. En los tres cursos que lleva en los Spurs, su nivel ha sido para ratificar que es presente y futuro de la NBA. Necesitará la ayuda de figuras como De'Aaron Fox o Stephon Castle para pelear por el Anillo.

Detroit Pistons

Al otro lado de la NBA se produjo la que es, probablemente, la mayor sorpresa de esta campaña. Los Detroit Pistons, una franquicia con muchas historias que contar, dejó atónitos a los aficionados, finalizando en la primera posición de la Conferencia Este -contra todo pronóstico-. Su récord, 62 victorias y 20 derrotas. Nada mal. Tras muchos años fuera de la zona noble de la mejor liga de baloncesto del mundo, han regresado. Pero llega lo importante, y es donde tendrán que mantener el ritmo que llevaron hasta ahora.

A los mandos, juventud, como en los Spurs. A sus 24 años, Cade Cunningham -quien promedió 23,9 puntos por juego esta temporada regular- porta la batuta de los Pistons sobre las maderas. Acaba de recuperarse de un neumotórax que sufrió frente a los Washington Wizards en marzo, por lo que estará por ver cómo llega a los Playoffs tras la lesión. Junto a él está Jalen Duren, dos años menor. Y la veteranía la ponen figuras como Tobias Harris.

Boston Celtics

Es la franquicia más laureada de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo con 18 Anillos. El último lo consiguieron en 2024, imponiéndose en las Finales de la NBA a los Dallas Mavericks. Los Boston Celtics se presentan en los Playoffs de la NBA 2026 tras haber terminado por detrás de los Pistons en la clasificación de la Conferencia Este, con un récord de 56 victorias y 26 derrotas. En los últimos nueve cursos alcanzaron, como mínimo, las semifinales de la Conferencia Este, salvo en una ocasión -en la temporada 2020-2021 cayeron frente a los Brooklyn Nets en la primera ronda-. Este año, aunque quizás no haya sido el mejor, vuelven a ser aspirantes al Anillo. La historia les respalda.

Jayson Tatum es el faro de los Celtics. Tras estar unos diez meses fuera de las canchas debido a una rotura en el tendón de Aquiles, su actuación a su regreso, efectuado en marzo, no ha sido como antaño. Sin embargo, el jugador, de 28 años, promedió 21,8 puntos y 10 rebotes en los 16 juegos que disputó durante la temporada regular. Su ausencia ha estado cubierta por su compañero de armas, Jaylen Brown, quien está preparado para la batalla de los Playoffs. Igual que Payton Pritchard.