Brunson promete no bajar la guardia tras la remontada de los Knicks que hundió a los Spurs

Publicado por Williams Perdomo 4 de junio, 2026

Jalen Brunson lideró otro triunfo de remontada de Nueva York el miércoles, pero dijo que los Knicks no pueden permitirse el lujo de relajarse después de lograr una victoria por 105-95 sobre los San Antonio Spurs en el primer partido de las Finales de la NBA.

Brunson anotó 13 de sus 30 puntos en el último cuarto, lo que permitió a los Knicks remontar una desventaja de 14 puntos y conseguir su duodécima victoria consecutiva tras barrer a los Philadelphia 76ers y a los Cleveland Cavaliers en las semifinales y finales de la Conferencia Este.

Fue la séptima remontada de dos dígitos en la segunda mitad de un partido de playoffs por parte de los Knicks en las últimas dos postemporadas y la cuarta en estos playoffs.

Eso incluye su remontada tras ir perdiendo por 22 puntos a falta de menos de ocho minutos para el final de su partido inaugural contra Cleveland.

"Creo que sabemos lo que tenemos que hacer", dijo Brunson sobre la capacidad de los Knicks para sobreponerse a las adversidades. "Creo que somos un grupo bastante unido y seguimos luchando y apoyándonos mutuamente, sabiendo que vamos a seguir avanzando poco a poco".

"Es un mérito de la mentalidad que tenemos como equipo", dijo.

Su compañero de equipo, Karl-Anthony Towns, dijo que es una mentalidad que refleja la de la ciudad de Nueva York.

"Es algo que se vive en la ciudad", dijo Towns. "Se siente esa energía en la ciudad: la garra, el esfuerzo, el trabajo duro que hay que hacer para salir adelante en la ciudad".

"Creo que cuando pisamos la cancha con la camiseta de los Knicks, reflejamos a todos nuestros aficionados, sus estilos de vida y lo que se necesita para triunfar en la ciudad de Nueva York."