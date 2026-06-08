Nueva York: al menos seis heridos en un apuñalamiento masivo en Penn Station

Publicado por Carlos Dominguez 8 de junio, 2026

Al menos seis personas resultaron heridas este domingo tras un apuñalamiento ocurrido en Penn Station, uno de los principales centros de transporte de Nueva York. El incidente se produjo mientras la ciudad se prepara para acoger dos de los eventos deportivos más importantes del año: las Finales de la NBA y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según el alcalde Zohran Mamdani, "seis personas fueron apuñaladas y el presunto agresor fue detenido". Las víctimas, una de ellas con heridas graves, fueron trasladadas a un hospital. Todas se encuentran estables y se espera que sobrevivan.

"Doy las gracias al Departamento de Policía de Amtrak y a los primeros intervinientes, que actuaron con rapidez para detener al sospechoso y prestarle atención de urgencia", declaró el alcalde en X.

Aunque las circunstancias del ataque aún no han sido completamente esclarecidas, el contralor de la Ciudad de Nueva York, Mark Levine, señaló que el sospechoso es una persona sin hogar con problemas emocionales. En el lugar se encontraron vendajes, guantes médicos y rastros de sangre cerca de las vías 5 y 6, que fueron acordonadas por la policía.

La gobernadora, Kathy Hochul, condenó el hecho como "un acto de violencia horrible" y reafirmó el compromiso de las autoridades por garantizar la seguridad de los neoyorquinos y visitantes.

"Los neoyorquinos merecen sentirse seguros dondequiera que vayan, y nunca dejaremos de trabajar para que eso sea una realidad", afirmó en un comunicado.