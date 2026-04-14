Chicago Bulls: la franquicia de la 'Ciudad de los Vientos' se queda sin aire

Publicado por Alejandro Baños 14 de abril, 2026

Hubo un tiempo en el que eran el epicentro de la NBA. Durante la década de 1990, no había franquicia mejor que ellos. Liderados por emblemas del deporte como Michael Jordan y Scottie Pippen -a quienes acompañaron figuras como Horace Grant, B.J. Armstrong, Toni Kukoc, Dennis Rodman o Steve Kerr, entre otros-, los Chicago Bulls imperaron con seis Anillos en ocho temporadas (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998). Dos three-peat con los que se convirtieron en un vendaval, en leyenda, escribiendo uno de los capítulos más memorables de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo.

A partir de ese momento, la franquicia de la Ciudad de los Vientos se adentró en un estado de profunda crisis que, a día de hoy, perdura. Porque, esta campaña, los Bulls han vuelto a fracasar, como llevan haciendo prácticamente desde 1998: doce apariciones en los Playoffs en 28 temporadas. En ese periodo, únicamente salvaron las papeletas en la 2010-2011, cuando alcanzaron las Finales de la Conferencia Este.

En la 2025-2026, los Bulls han quedado nuevamente fuera de los Playoffs de la NBA -incluso de los puestos de Play-In-, quedando en evidencia la falta de planificación deportiva para una franquicia que es una de las más importantes mediática y deportivamente de la mejor liga de baloncesto del mundo. Una situación a la deriva que no solo se ve reflejado en el parqué y que tendrán que solventar antes de que comience el nuevo curso.

El hundimiento de los Bulls, en cifras

La temporada regular que acaba de finalizar no hace más que ahondar a los Bulls. Con 31 victorias y 51 derrotas, la franquicia de Illinois mantiene su récord en negativo por cuarta vez consecutiva. También es la novena ocasión en la que así sucede en las últimas diez campañas. Un balance con el que también se hubieran quedado fuera de los Playoffs de la NBA 2026 si hubiesen pertenecido a la Conferencia Oeste.

Separando sus enfrentamientos entre locales y visitantes, en su hogar, el United Center, su actuación ha sido pobre: solo 18 victorias en 41 juegos disputados. Mientras que a domicilio, únicamente lograron 13 triunfos en 41 juegos.

Uno de sus grandes hándicaps en las útlimas temporadas -incluyendo la que acaba de terminar- es su desempeño defensivo. Porque los Bulls han vuelto a ser una de las peores franquicias en dicho apartado, encajando una media de 121 puntos por juego. En su último juego, los Dallas Mavericks -otra de las franquicias obligadas a someterse a una renovación absoluta- les endosaron 149 puntos.

Terremoto en las oficinas

No solo en lo que concierne al juego los Bulls se enfrentan a uno de los peores momentos de su historia. También en los depachos. El 6 de abril, el presidente y director ejecutivo de la franquicia, Michael Reinsdorf, notificó el despido de dos figuras clave en la estructura de la institución: el del vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Baloncesto, Arturas Kasinovas, y el del manager general, Marc Eversley.

"Estas decisiones nunca son fáciles, especialmente cuando implica a dos personas a las que respetamos por su personalidad y profesionalidad", indicó Reinsdorf. Kasinovas ostentó su cargo desde abril de 2020, siendo considerado como el segundo mejor ejecutivo de la NBA en 2022. Por su parte, Eversley también ingresó como director general de los Bulls en 2020.

Al mismo tiempo, Reinsdorf ratificó en el puesto de director técnico a Billy Donovan, pese a que es cuestionado desde hace años. Algo que carece de comprensión debido a la mala actuación de los Bulls en las temporadas que lleva con Donovan al mando.

"Billy es un director técnico miembro del Salón de la Fama que no solo cuenta con mi respeto, sino también con el de toda la organización y el vestuario. Aunque abordaremos cualquier conversación sobre el cuerpo técnico como siempre lo hacemos al final de la temporada, quería dejarlo muy claro: queremos que Billy siga siendo el director técnico de los Chicago Bulls", precisó Reinsdorf.

Aun así, se sigue especulando mucho sobre el futuro de Donovan.

Los Bulls encaran un verano crucial para su historia. Con la agencia libre a la vuelta de la esquina, la franquicia de la Ciudad de los Vientos está obligada a actualizarse con nuevos jugadores, además de con el nombramiento de un nuevo equipo directivo, para cambiar de aires y volver a ser lo que un día fue.