NBA: regreso triunfal de Tatum en la victoria de los Celtics frente a los Mavericks

Jayson Tatum, durante el juego frente a los Dallas Mavericks AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 7 de marzo, 2026

(AFP) Jayson Tatum tuvo un regreso triunfal este viernes, tras una lesión que le demandó casi un año fuera de las canchas, en la victoria de los Boston Celtics por 120-100 sobre los Dallas Mavericks en la NBA.

El alero, que estaba de baja por una rotura del tendón de Aquiles derecho sufrida en mayo de 2025, anotó 15 puntos para ayudar a que los Celtics lograran un triunfo contundente.

El abarrotado TD Garden, en Boston, se puso en pie al unísono para dedicarle una cerrada ovación al popular jugador, de 28 años, cuando saltó a la cancha por primera vez en 298 días.

"Fue algo surrealista, fue un día lleno de emociones", declaró Tatum a ESPN tras la victoria.

"Muchos días soñé con esto y es genial que por fin haya sucedido. Poder compartirlo con mi familia, mis compañeros y la afición fue todo lo que siempre había soñado", añadió el alero, que sufrió la devastadora lesión durante una eliminatoria de playoffs perdida ante los Knicks.

El seis veces All-Star se mostró precavido en el arranque del juego pero dejó destellos de su clase tras sumar sus primeros puntos al final del segundo cuarto.

Una hundida con una mano tras un rebote ofensivo lo puso en marcha. Acto seguido anotó un triple en suspensión, paso atrás, desde la esquina para dar a los Celtics una ventaja de 55-53.

Sumó 10 puntos más en la segunda mitad, mientras Boston se escapaba en el marcador hacia una victoria que los mantiene en el segundo lugar de la Conferencia Este, con un balance de 42 victorias y 21 derrotas, pisándole los talones a los líderes de la zona, los Detroit Pistons (45-16).