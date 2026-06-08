Un informe del Congreso denuncia que Walz y Ellison hicieron "la vista gorda" ante el fraude masivo a la asistencia social en Minnesota

Publicado por John Solomon 8 de junio, 2026

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el fiscal general, Keith Ellison, sabían del fraude generalizado a los contribuyentes en los programas de bienestar del estado ya en la primavera de 2019, pero no tomaron ninguna medida y, en cambio, el estado tomó represalias contra los trabajadores que intentaron exponer los abusos,concluye un informe demoledor del Congreso publicado el lunes.

El Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes remitió al vicepresidente JD Vance sus hallazgos de una investigación de meses sobre esquemas de fraude de más de 9.000 millones de dólares en Minnesota, planteando serias preocupaciones de que los demócratas en el estado hicieron la vista gorda a las pérdidas de los contribuyentes porque temían "represalias políticas de la comunidad somalí políticamente activa,"

"El gobernador Walz y el fiscal general Ellison sabían del fraude en los programas federales administrados por el Estado de Minnesota mucho antes de lo que admitieron," escribió el comité en su informe final revisado por Just the News.

"En lugar de tratar de detener este fraude generalizado, la Administración del gobernador Walz tomó represalias contra los empleados que trataron de plantear sus preocupaciones, haciendo todo lo posible para mantenerlos callados, incluyendo la intimidación a través de chequeos regulares con funcionarios de alto nivel de la agencia y amenazas de vigilancia militar,", agregó.

El informe dijo que el gobierno federal ha determinado que al menos 300 millones de dólares fueron robados por Feeding Our Future y sus vendedores y proveedores afiliados de los programas federales de nutrición infantil del USDA y se estima que se han perdido 9 mil millones de dólares por fraude de los programas de alto riesgo Medicaid en Minnesota desde 2018.

"El Comité ha encontrado que Minnesota carecía de controles y procedimientos de supervisión adecuados para verificar que los dólares de los contribuyentes federales se estuvieran utilizando adecuadamente y el gobierno de Minnesota podría haber detenido el flujo de dinero a los defraudadores en cualquier momento, pero optó por no hacerlo por temor a las represalias políticas de la comunidad somalí políticamente activa, wque también ejerce poder dentro de las redes de proveedores de servicios sociales", escribió el comité.

El Estado permitía que los fondos federales llegaran a los defraudadores



El informe contenía varias conclusiones importantes, entre ellas que:

Las agencias estatales de Minnesota tenían autoridad clara para suspender o detener los pagos a los proveedores sospechosos de fraude sin necesidad de dirección independiente de los tribunales, las fuerzas del orden o el gobierno federal, pero no actuaron.

Los funcionarios estatales continuaron dirigiendo el dinero de los contribuyentes a Feeding our Future y otras entidades de alto riesgo a pesar de identificar graves deficiencias en el programa, permitiendo que los fondos federales fluyeran a los defraudadores.

Testimonios y documentos demuestran que la preocupación por los litigios y las acusaciones de discriminación -y no las barreras legales o las directrices de las fuerzas de seguridad- se citaron como razones para continuar con los pagos a los presuntos defraudadores.

La administración Walz tomó represalias contra los empleados estatales que expresaron su preocupación por el fraude, mientras que los altos funcionarios estatales dieron prioridad a la gestión de las repercusiones políticas y mediáticas por encima de abordar las vulnerabilidades de fraude conocidas.

Comer: "Los estadounidenses están hartos del fraude"



El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el fiscal general, Keith Ellison, son responsables de uno de los fallos de supervisión más asombrosos que este Comité haya examinado jamás", dijo el presidente del Comité, el republicano James Comer. "El informe de hoy es la culminación de meses de trabajo de investigación y revela pruebas contundentes que demuestran cómo la Administración Walz fracasó a la hora de detener el fraude generalizado,permitiendo que los delincuentes se enriquecieran a costa de los contribuyentes estadounidenses.

"Miles de millones de dólares fueron robados porque los líderes del estado de Minnesota hicieron la vista gorda ante el fraude desenfrenado y tomaron represalias contra los empleados estatales que se atrevieron a plantear sus preocupaciones. Ahora está claro que la Administración Walz eligió proteger el sistema en lugar de proteger al contribuyente", añadió. "Los estadounidenses están hartos del fraude y esperan que el Gobierno al que se le confía el dinero que tanto les cuesta ganar actúe"."

Además del nuevo grupo de trabajo contra el fraude de la administración Trump que asegura un gran número de procesamientos federales, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantese ha aprobado ya más de una docena de proyectos de ley destinados a proteger los fondos de los contribuyentes y fortalecer la supervisión de los programas federales propensos al fraude.

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