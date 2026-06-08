Sean Penn renuncia asistir a las ceremonias de premios por ansiedad y carga contra los selfies: "son chupadores del alma"

Publicado por Carlos Dominguez 8 de junio, 2026

El tres veces ganador del Oscar Sean Penn ha anunciado que ya no asistirá más a la ceremonia de los Premios Oscar ni a eventos masivos similares. El actor, de 65 años, explicó que las grandes aglomeraciones le generan una fuerte ansiedad y que ha decidido ponerle fin a esa parte de su vida pública.

Desde Ucrania y lejos de las multitudes

Penn, quien ganó su tercer Oscar este año por su papel en One Battle After Another de Paul Thomas Anderson junto a Leonardo DiCaprio, optó por no asistir a la gala y siguió la ceremonia desde Ucrania, país al que ha apoyado activamente desde el inicio de la invasión rusa.

"Realmente pude disfrutar de los Premios de la Academia por primera vez", admitió el actor durante una conversación con la periodista de CNN Kaitlan Collins en el marco del 25º Festival de Tribeca. "Fue genial".

"Ahora estoy comprometido de por vida a no ir a ningún lugar donde tenga que estar en un grupo de más de ocho personas", declaró Penn. Explicó que incluso las fiestas posteriores a las entregas de premios le resultan incómodas, porque solo permiten "quince minutos por persona", algo que le provoca "ansiedad" y "temor".

Sean Penn arremete contra los selfies

Penn tomó la decisión de no asistir más a las galas de premios tras aventurarse a ir a los Globos de Oro de este año. "Fui a los Globos de Oro; nunca había ido. Y ahí fue donde decidí: 'No puedo hacer esto'".

El actor también arremetió contra la cultura de los selfies, a los que calificó como "chupadores de alma" que hacen daño tanto a quien los pide como a quien los concede.