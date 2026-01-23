NBA: los Clippers ganan el derbi angelino, Embiid castiga a los Rockets y los Warriors siguen perdiendo estrellas

Publicado por Víctor Mendoza 23 de enero, 2026

Emocionante triunfo de los Philadelphia 76ers ante los Houston Rockets en la prórroga. Joel Embiid y Tyrese Maxey comandaron la victoria de los locales combinándose para marcar 68 puntos y 20 asistencias.

El duelo de vecinos entre los Clippers y los Lakers también estuvo lleno de giros de guion, con una aparente remontada que quedó en nada, mientras que los Dallas Mavericks lograron superar a unos mermados Golden State Warriors.

A continuación, las claves de las tres principales escenas de la jornada NBA:

Tiempo extra definitorio en Filadelfia

Joel Embiid regresó a la acción con un recital de 32 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias tras haber descansado en la derrota del martes ante Phoenix. El marcador final: 128-122 a favor de los 76ers.

Fue el noveno triple doble de la carrera del camerunés y el primero de esta temporada, en la que viene entrando en ritmo tras un flojo inicio.

El pívot, MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en 2023, fue una pesadilla para su defensor, el turco Alperen Sengün, que se quedó en 13 puntos mientras Kevin Durant tuvo las llaves del ataque texano con 36 puntos.

Por los Sixers, Tyrese Maxey también llegó a 36 puntos y le sumó 10 asistencias. El escolta, elegido como titular para el Juego de las Estrellas de febrero, pudo evitar que este igualado duelo se decantara en la prórroga.

Con empate a 115 y pocos segundos en el reloj, Maxey trató de anotar una bandeja que fue taponada por Durant. El fallo no descentró al escolta, que convirtió seis puntos en un tiempo extra en el que Houston exhibió una dependencia ofensiva de Durant.

"Obviamente, ellos van a centrarse en defenderme en mí y él tiene que aprovechar ese espacio y lo hizo. Hizo su trabajo", dijo Embiid en un reconocimiento a la actuación de Maxey.

Lakers rozan la remontada

Aunque malgastaron una amplia ventaja, los Clippers terminaron conteniendo la remontada de los Lakers y celebrando ante su público por marcador de 112-104.

El derbi de Los Ángeles fue programado en el vigésimo aniversario de la exhibición de 81 puntos del ícono de los Lakers Kobe Bryant, la segunda mayor anotación de la historia.

Luka Doncic, que alcanzó en 2024 la cuarta mayor cifra con 73 puntos, cargó como habitualmente con el peso ofensivo de los Lakers con 32 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias.

Un acrobático triple del esloveno estrechó el cerco de los visitantes al colocarse a sólo dos puntos (93-91) a falta de cinco minutos, cuando habían estado 26 puntos atrás en el tercer cuarto.

James Harden (18 puntos) frenó el avance con otro triple y los Clippers lograron resistir hasta el final con una buena actuación de Kawhi Leonard (24), que regresaba tras una semana de baja.

LeBron James firmó 23 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias para los Lakers, que ocupan la sexta posición de la Conferencia Oeste tras tres derrotas en los últimos cinco juegos.

La 'maldición' de los Warriors: ahora pierden a Kuminga

La plaga de lesiones de los Golden State Warriors se prolongó el jueves en una derrota en la cancha de los Dallas Mavericks por 123-115.

La pérdida de Jimmy Butler, que será baja el resto del curso por una rotura de ligamentos, llevó esta semana a Steve Kerr a reintroducir en la rotación a Jonathan Kuminga. El alero congoleño, que ha solicitado el traspaso a otro equipo ante la falta de protagonismo, respondió con 20 puntos en la derrota del martes ante Toronto y este jueves sumaba 10 tantos en sólo nueve minutos cuando se lastimó la pierna izquierda en una entrada a canasta en el segundo cuarto.

Sin dos anotadores de ese calibre a su lado, Stephen Curry se las tuvo que volver a ingeniar solo en Dallas hasta terminar con 38 puntos y 8 triples. Los locales, también lastrados por las bajas, tuvieron a Naji Marshall como máximo anotador con 30 puntos mientras el estelar novato Cooper Flagg logró 21 tantos y 11 rebotes.

En un nuevo reencuentro con su ex equipo, el veterano Klay Thompson se quedó en 6 puntos en 23 minutos desde el banco.