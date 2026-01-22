Publicado por Víctor Mendoza 22 de enero, 2026

Paliza histórica en el Madison Square Garden. Los New York Knicks batieron el récord propio alcanzando su mayor margen de victoria ante los Brooklyn Nets: 120-66, una diferencia de 54 puntos. Volvieron así a la victoria tras una seguidilla de decepciones, mientras que sus vecinos neoyorquinos ahondaron la crisis.

Otro gran protagonista de la jornada NBA fue Shai Gilgeous-Alexander, quien encestó 40 puntos en la victoria de los Oklahoma City Thunder ante los Milwaukee Bucks.

A continuación, las tres principales escenas de una fecha de siete partidos que también contó con un triunfo de los Detroit Pistons:

Los Knicks, triunfo y récord

Tras un nefasto inicio de año, los Knicks compensaron a sus aficionados con una descomunal victoria por 54 puntos de ventaja, que deja atrás su mayor marca anterior de 48 tantos, lograda en tres ocasiones (1968, 1972 y 1994), según AFP.

Los neoyorquinos sacaron su orgullo en el Madison Square Garden después de cuatro derrotas consecutivas que los descendieron hasta la tercera posición de la Conferencia Este.

Esta racha acrecentó las dudas alrededor de su nuevo entrenador, Mike Brown, y de un plantel que arrancó la temporada como favorito a dominar el Este.

"Hicimos mucho examen de conciencia y mucha autorreflexión. Nos queda un largo camino para ser el equipo que sabemos que podemos ser, pero la temporada aún es larga", afirmó el base Jalen Brunson.

El capitán de los Knicks, elegido esta semana como titular para el Juego de las Estrellas, fue el máximo anotador de su equipo con 20 puntos.

Los Knicks dominaron el partido de principio a fin, comenzando con un parcial de 38-20 en el primer cuarto, y llegaron a tener una ventaja de 59 puntos ante el equipo vecino.

"La forma en que jugamos con energía de principio a fin fue clave para nosotros", señaló Brunson sobre la diferencia respecto a las derrotas anteriores. "Cuando los tiros no entran tenemos que apoyarnos en otra cosa y debe ser la defensa y la energía".

De acuerdo con ESPN, el propio Brunson convocó el lunes a una reunión únicamente de jugadores para afrontar el declive del equipo, que tenía un registro de 2-8 en los diez juegos anteriores.

Los Nets, con Michael Porter Jr. como máximo anotador con sólo 12 puntos, se hundieron aún más en su bache actual, con 10 derrotas en los últimos 12 partidos.

"Obviamente ha sido una experiencia difícil pero lo haremos mejor, yo el primero", declaró Jordi Fernández al responsabilizarse de la paliza recibida.

"Yo soy el responsable de esto", afirmó el preparador catalán. "En los últimos 12 partidos hemos estado mal en defensa, mal en ataque, y eso recae en mí. Los jugadores no son responsables de esto".

Un SGA deslumbrante persigue el récord de Chamberlain

En otros escenarios, los Oklahoma City Thunder tampoco tuvieron piedad de los Milwaukee Bucks en un cómodo triunfo 122-102.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander (SGA) anotó 40 puntos en una asombrosa serie de 16-19 en lanzamientos de campo y repartió 11 asistencias. El vigente Jugador Más Valioso (MVP) se acerca con velocidad a un hito de larga vida en la competición.

El líder de los Thunder encadena 115 partidos consecutivos con al menos 20 puntos anotados, sólo superado por los 126 juegos que acumuló el mítico Wilt Chamberlain entre 1961 y 1963.

La defensa de los vigentes campeones dejó a Giannis Antetokounmpo en apenas 19 puntos para los deprimidos Bucks, que se mantienen en la undécima plaza del Este fuera de plazas de playoffs.

Los Pistons no paran motores

Los jefes del Este, los Detroit Pistons (32-10), no dieron tregua al imponerse 112-104 de visita ante los New Orleans Pelicans sin su líder, Cade Cunningham.

El base, que sufre una contusión de cadera, le prestó el timón de Detroit a Daniss Jenkins, que terminó con 17 puntos y 4 asistencias.

Los Pistons tienen una cómoda ventaja de 5,5 victorias sobre sus principales perseguidores, los Boston Celtics, que vencieron 119-104 a los Indiana Pacers con 30 puntos y 10 rebotes de Jaylen Brown.