Entre el fútbol y el exilio: la selección femenina de Irán que teme volver a casa

El presidente Donald Trump instó este lunes al Gobierno de Australia a conceder asilo a las integrantes de la selección femenina de Irán que compiten en la Copa Asiática Femenina de la AFC, después de que varias jugadoras protagonizaran gestos de protesta durante el torneo y surgieran temores por su seguridad si regresan a su país.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump advirtió que permitir el regreso del equipo a Irán podría poner en riesgo la vida de las futbolistas.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que se obligue a regresar a Irán a su selección femenina, donde muy probablemente serán asesinadas", escribió el mandatario, dirigiéndose al primer ministro australiano, Anthony Albanese. "No lo haga, señor primer ministro, conceda asilo. Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen", añadió.

Minutos después, el propio Trump confirmó que tras conversar con Albanese, la situación se estaba siendo atendida con orden de prioridad.

Sin embargo, la situación y la presión desde el régimen de Irán contra las jugadoras y sus familias, pone a muchas en jaque.

Jugadoras bajo protección policial

La controversia se intensificó después de que cinco jugadoras iraníes abandonaran el hotel del equipo en Australia y quedaran bajo resguardo de la policía, según informó CNN citando a una fuente cercana al equipo. Las futbolistas se encuentran a salvo mientras crece la presión de activistas y organizaciones deportivas para que las autoridades australianas evalúen su situación.

El caso ocurre en un contexto de fuerte tensión política en Irán, que atraviesa un conflicto armado con Estados Unidos e Israel bajo un renovado liderazgo de línea dictatorial. En ese escenario, cualquier gesto público de disidencia puede tener consecuencias graves.

La protesta que desató la polémica la selección iraní permaneció en silencio durante el himno nacional, un gesto interpretado por sectores conservadores del país como un acto de desobediencia. Posteriormente, antes de otros encuentros, las jugadoras cantaron el himno pero protesta.

​Las tensiones aumentaron después de que medios estatales iraníes calificaran a las futbolistas de "traidoras de guerra", una acusación especialmente grave en el contexto del conflicto. Activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que, si son consideradas traidoras, podrían enfrentarse a castigos severos al regresar a Irán.

Presión internacional tras los sucesos

La situación generó llamados internacionales para proteger a las deportistas. El príncipe exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, también pidió públicamente a Australia que garantice su seguridad y evite su retorno forzado.

Además se pronunciaron organizaciones vinculadas al fútbol profesional. La federación regional de futbolistas FIFPRO Asia/Oceanía advirtió que las declaraciones de los medios iraníes incrementan las preocupaciones por la seguridad del equipo y pidió a las autoridades deportivas internacionales actuar con urgencia.

Mientras tanto, aficionados y miembros de la comunidad iraní en Australia se concentraron cerca del autobús del equipo tras uno de los partidos del torneo, gritando a la policía: "¡Salven a nuestras chicas!".

Incertidumbre sobre el futuro del equipo

La selección femenina iraní quedó eliminada en la fase de grupos de la Confederación Asiática de Fútbol, lo que significa que su regreso al país debería producirse en los próximos días.

Hasta ahora, el Gobierno australiano no ha dado declaraciones oficiales sobre si las jugadoras han solicitado formalmente asilo, o cuáles son las alternativas que podrían tener. La ministra de Exteriores, Penny Wong, evitó comentar el caso de manera específica, aunque expresó solidaridad con el pueblo iraní y, en particular, con las mujeres y niñas del país.