Por primera vez desde 2004: LeBron James no será titular en el All-Star Game 2026

Publicado por Williams Perdomo 21 de enero, 2026

LeBron James no estará en la alineación titular del All-Star Game de la NBA. Se trata de la primera vez que James no participar desde el año 2004. De esta manera, la estrella de Los Angeles Lakers ve interrumpida su racha de 21 años como titular en el evento de exhibición más esperado de la temporada.

Con la ausencia notoria de LeBron James, la NBA dio a conocer a los diez principales jugadores del Juego de las Estrellas, que se celebrará el 15 de febrero en Los Ángeles y estrenará un formato que enfrentará a Estados Unidos contra el mundo.

Los aficionados (50%), los jugadores (25%) y un panel de medios (25%) votaron por los "titulares": cinco jugadores de la Conferencia Oeste y cinco de la Conferencia Este, sin importar su posición.

La votación trajo consigo una gran sorpresa: el fin a una racha de 21 años consecutivos del legendario LeBron James siendo escogido en el grupo principal de diez basquetbolistas.

La Oeste tiene un marcado aire internacional, con el prodigio francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, votado en el grupo principal por primera vez en su segunda participación en el All-Star Game.

A Wemby lo acompañarán el vigente Jugador Más Valioso (MVP), el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de los campeones Oklahoma City Thunder, y el triple MVP serbio, Nikola Jokic, de los Denver Nuggets.

El esloveno Luka Doncic, de Los Ángeles Lakers, y el estadounidense Stephen Curry, de Golden State Warriors, completan el quinteto más votado de la Oeste.

¿Sin LeBron?

En el Este, en tanto, los "titulares" son Cade Cunningham, de los Detroit Pistons; Jaylen Brown, de los Boston Celtics; Jalen Brunson, de los New York Knicks; el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks; y Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers.

Los diez seleccionados serán acompañados, como es usual, por 14 jugadores "suplentes" elegidos luego por los entrenadores del All-Star Game para la tradicional velada de gala de la prestigiosa liga norteamericana de baloncesto.

Tras no ser seleccionado en el grupo principal por primera vez desde 2005, el legendario LeBron James seguramente será votado para formar parte del grupo de segunda línea.

Pero su ausencia en la lista de "titulares", a sus 41 años, envía una señal del fin de una era, en la que se tornó en un ícono de la NBA y en un competidor a la altura de Michael Jordan.

James se perdió los primeros 14 partidos de la temporada con Los Angeles Lakers por ciática. Desde su regreso, ha promediado 22,6 puntos por partido, con 5,9 rebotes y 6,9 asistencias.