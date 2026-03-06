Wembanyama firma una actuación histórica y los Spurs vuelven a tumbar a los Pistons

Publicado por Williams Perdomo 6 de marzo, 2026

Con una actuación sin precedentes de Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs derrotaron 121-106 a los Detroit Pistons, su segunda victoria en los últimos 11 días frente a los líderes de la Conferencia Este de la NBA.

San Antonio, segundo clasificado del Oeste, sigue atemorizando a los grandes favoritos al anillo de la mano de las inéditas capacidades de Wembanyama.

Este jueves, el pívot francés sumó un estratosférico registro de 38 puntos, 4 triples, 16 rebotes, 3 asistencias y 5 tapones, unas cifras nunca vistas anteriormente.

Cade Cunningham, la estrella de los Pistons, terminó con 26 puntos y 8 asistencias pero la defensa visitante no encontró la forma de frenar a la dupla de Wembanyama y De'Aaron Fox, que terminó con 29 puntos.

Después de seis años ausentes de playoffs, los Spurs emergen como la gran amenaza para los favoritos.

Además de un pleno de dos victorias ante Detroit, San Antonio también se ha impuesto en cuatro de sus cinco enfrentamientos contra los Thunder, los líderes del Oeste.

Trae Young se estrena con Wizards

Acercándose al final de otra triste temporada, los aficionados de los Washington Wizards recibieron una brisa de esperanza para el futuro con el debut de Trae Young.

El base All-Star, líder durante ocho temporadas de los Atlanta Hawks, llegó a Washington en el mercado de fichajes que cerró en febrero pero llevaba sin jugar desde el 27 de diciembre por lesiones de rodilla y cuádriceps.

Comenzando por una bandeja que abrió el casillero de Washington, Young logró 12 puntos y 6 asistencias en la derrota ante los Utah Jazz por 122-112.

El base sólo estuvo en pista 19 minutos en este duelo entre dos de los peores equipos de la temporada, cuyo máximo anotador fue el novato Ace Bailey con 32 puntos para los Jazz.