El ugandés Jacob Kiplimo bate el récord mundial del medio maratón

El atleta de Uganda Jacob Kiplimo durante una carrera (Imagen de archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 8 de marzo, 2026

El atleta ugandés Jacob Kiplimo estableció este domingo un nuevo récord mundial de medio maratón al completar la distancia en 57 minutos y 20 segundos en Lisboa, mejorando en 10 segundos la marca fijada en 2024 por el etíope Yomif Kejelcha.

Kiplimo ya había batido el récord mundial de la distancia en la capital portuguesa en 2021, antes de que Kejelcha lo rebajara un segundo en la prueba de Valencia.

En una carrera disputada sin liebres, el ugandés pasó los primeros 5 kilómetros en un rapidísimo 13:28, con los kenianos Nicholas Kipkorir y Gilbert Kiprotich siguiendo de cerca su ritmo.

Tras cubrir los 10 kilómetros en 27:00, Kiprotich empezó a perder contacto. En el paso por el kilómetro 15 (40:52), Kiplimo lanzó el ataque definitivo y recorrió los siguientes cinco kilómetros en 13:31, un ritmo que mantuvo hasta cruzar la meta.

"Después de los primeros 10 km pensé que el récord mundial era posible. Intenté seguir forzando el ritmo en los dos últimos kilómetros", declaró el nuevo plusmarquista tras la carrera según reportó la AFP.

Kipkorir terminó en segunda posición, 48 segundos por detrás, mientras que Kiprotich llegó más rezagado en el tercer lugar.

El ugandés ya había corrido la distancia en 56:42 en Barcelona el año pasado, pero World Athletics no homologó aquella marca al considerar que las condiciones de la carrera no cumplían plenamente las reglas de la federación internacional.

En la prueba femenina, la etíope Tsige Gebreselama revalidó el título con un tiempo de 1:04:48.