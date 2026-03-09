Clásico Mundial de Béisbol: Japón avanza mientras República Dominicana y México exhiben su poder

Los jugadores de Japón celebran su victoria durante el WBC AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 9 de marzo, 2026

El Clásico Mundial de Béisbol entró este domingo en una fase decisiva de la ronda de grupos: Japón aseguró su clasificación y tanto República Dominicana como México lograron victorias contundentes aplicando la regla de misericordia.

El conjunto japonés tuvo a Masataka Yoshida como figura destacada, impulsando dos carreras en un duelo que terminó 4x3 y que no estuvo exento de tensión, con jonrones de Alex Hall y Rixon Wingrove en el noveno inning.

"Está atravesando un gran momento, especialmente en situaciones de presión", señaló el mánager Hirokazu Ibata al referirse a Yoshida. "Es un jugador de números sólidos y estoy muy orgulloso de él".

Taisei Ota, cerrador de Japón en este torneo, lanzó una entrada en la que permitió dos carreras antes de concretar su segundo salvamento del campeonato.

Con tres victorias, Japón asegura el primer puesto del Grupo C a falta de una jornada.

República Dominicana exhibió su fuerza

El béisbol dominicano vivió su mejor actuación en el Clásico tras imponerse 12x1 a Países Bajos.

Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero, Austin Wells y Juan Soto conectaron jonrones que dejaron en el terreno al conjunto europeo gracias a la regla de misericordia, aplicada cuando la diferencia es de al menos diez carreras a partir del séptimo inning.

"No importa si ganamos por nocaut, por una o por dos carreras; lo esencial es llevarnos el partido", señaló Albert Pujols. "Todo el mérito es de los muchachos. Nuestra meta es conquistar el campeonato, para eso vinimos".

Mientras la ofensiva brillaba, el pitcheo dominicano también respondió. Luis Severino trabajó cuatro entradas completas, permitiendo tres hits y una carrera, y el relevo de Albert Abreu y Abner Uribe cubrió tres innings con seis ponches combinados.

El “Plátano Power” se mantiene al frente del Grupo D, mientras que Nicaragua (0-3) quedó oficialmente eliminada tras caer 5-0 ante Israel (1-1) en el cierre de la jornada en el loanDepot park de Miami.

Cuba supera con autoridad a Colombia

Un primer inning de cuatro carreras y otro de tres en el sexto encaminaron la victoria de Cuba por 7x4 sobre Colombia en el duelo correspondiente al Grupo A.

Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena aportaron el poder ofensivo con un jonrón cada uno.

"Estamos en condiciones de seguir trabajando", señaló el mánager Germán Meza. "Tenemos una ventaja de 2-0; sin confiarnos, lo que toca es continuar trabajando".

La tercera derrota deja a Colombia sin opciones de avanzar a la fase de eliminación directa.

En otro encuentro, Panamá dio la sorpresa al vencer 4x3 a Canadá en el cierre de la jornada en el estadio Hiram Bithorn.

Tras ir abajo en la segunda y cuarta entrada, los panameños reaccionaron con tres carreras en el sexto inning para tomar una ventaja que resultó definitiva. Sencillos de Rubén Tejada y Enrique Bardfield Jr. marcaron la diferencia para los centroamericanos.

El juego tuvo un final particular debido a un retraso por lluvia en la parte alta del noveno inning.

Canadá (1-2) sufrió una derrota dolorosa que le impide acercarse a Puerto Rico y Cuba, líderes del grupo con dos victorias y ninguna caída.

México dejó en cero a Brasil

Sin miramientos, México fabricó 16 carreras en seis entradas sin permitir anotación alguna en Brasil, metiéndose de lleno en la lucha por la clasificación.

El conjunto mexicano conectó 16 hits, incluidos cuatro jonrones. Jarren Durán, Alejandro Kirk, Alek Thomas y Julián Ornelas sacaron la pelota del parque, desatando la euforia en un Daikin Park repleto.

"Uno de los momentos más especiales de mi carrera", expresó Ornelas. "Solo trato de disfrutarlo y ver a la afición mexicana aquí apoyándonos".

El triunfo 16x0 de México tiene el mismo peso que el 7x4 de Italia, que más temprano venció a Gran Bretaña y reafirmó su condición de sorpresa en la pelea por el grupo.

El Grupo B es el único del torneo con tres selecciones con marca de 2-0.

México y Estados Unidos se medirán este lunes, mientras que Italia cerrará con juegos en días consecutivos ante sus rivales directos.