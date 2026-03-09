NBA: Doncic corta la buena racha de los Knicks y guía a los Lakers al triunfo

El escolta de Los Angeles Lakers Luka Doncic AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez I AFP 9 de marzo, 2026

Luka Doncic lideró a Los Ángeles Lakers en el triunfo por 110-97 ante los New York Knicks este domingo, asumiendo el mando del equipo ante la baja por lesión de LeBron James y poniendo fin a la buena racha del conjunto visitante en la NBA.

A continuación, los momentos más destacados de la jornada en la liga de baloncesto.

Doncic se puso el traje de faena

La estrella eslovena anotó cinco triples y convirtió 11 de sus 25 lanzamientos de campo, liderando a los Lakers en una victoria que controlaron de principio a fin en casa, con solidez tanto ofensiva como defensiva ante unos Knicks que esta temporada promedian 117 puntos por partido.

Los angelinos afrontaban el encuentro sin su referente, LeBron James, descartado por una contusión en el codo izquierdo tras una dura caída en la derrota del jueves frente a Denver.

Aun así, Doncic y Austin Reaves asumieron el peso ofensivo, combinándose para 60 puntos y manteniendo a los Knicks bajo control durante todo el duelo.

El técnico de Los Ángeles, J.J. Redick, subrayó que el esfuerzo colectivo fue la clave para frenar el ataque rival y asegurar el triunfo.

"Siempre tenemos tres claves defensivas y tres ofensivas", explicó. "Esta noche solo había una: el esfuerzo colectivo. Lo mantuvimos durante todo el partido, no solo por momentos. Sabíamos que sería un encuentro duro y disputado que debíamos ganar desde el esfuerzo, y así fue".

En los Knicks, Karl-Anthony Towns fue el máximo anotador con 25 puntos, seguido por Jalen Brunson con 24. Con este resultado, los Lakers mejoran su marca a 39-25 y consolidan el quinto puesto en la Conferencia Oeste, a 10,5 juegos del líder Oklahoma City, que más tarde se enfrenta a los Houston Rockets.

Tatum vuelve a aparecer

Mientras tanto, Jayson Tatum siguió brillando en su exitoso regreso tras casi 10 meses fuera por lesión, aportando 20 puntos en la victoria a domicilio de los Boston Celtics por 109-98 frente a los Cleveland Cavaliers.

Jaylen Brown fue el máximo anotador de Boston con 23 puntos, y cinco jugadores del equipo cerraron el partido con dobles dígitos, lo que permitió a los Celtics mejorar su registro a 43-21 y mantenerse cerca del líder del Este, los Detroit Pistons.

"Creo que hicimos un gran trabajo", señaló Tatum, quien volvió a la alineación el viernes después de casi 300 días de baja por la rotura del tendón de Aquiles derecho.

"No puedo expresar lo feliz que estoy de estar aquí jugando, con el equipo, con los chicos, compitiendo, haciendo jugadas, equivocándome… simplemente feliz de estar aquí".

Donovan Mitchell encabezó la ofensiva de Cleveland con 30 puntos, aunque los Cavaliers continúan en la cuarta posición de la Conferencia Este con un balance de 39-25.

Wemby mantiene su gran momento

Tras las lágrimas de alegría del viernes por su espectacular remontada ante Los Angeles Clippers, Victor Wembanyama volvió a mostrar intensidad y emoción con otra actuación dominante frente a los Houston Rockets, a quienes los Spurs derrotaron 145-120 en el Frost Bank Center.

"Wemby", máximo anotador del partido, registró 29 puntos, 8 rebotes, 2 robos y 4 tapones, iniciando la noche con un triple lejano que hizo estallar al público.

El francés de 22 años superó en el uno contra uno a todos los defensores que lo marcaron —Alperen Sengun, Clint Capela, Amen Thompson y Reed Sheppard— imponiéndose en ataque y controlando la pintura.

"Ha sido divertido. A los equipos les cuesta adaptarse a nosotros. Estamos en una buena dinámica y todos confiamos en lo que hacemos", afirmó Wembanyama.

Los Spurs, impulsados también por De'Aaron Fox con 20 puntos y 10 asistencias, sumaron su cuarta victoria consecutiva para afianzarse en la segunda posición del Oeste con un registro de 47-17, mientras que los Rockets caen al cuarto lugar con marca de 39-24.

Detroit no levanta cabeza

Líderes del Este, los Detroit Pistons encajaron su cuarta derrota consecutiva —algo inédito en lo que va de temporada— al caer 121-110 frente a los Miami Heat, que marcaron el ritmo desde el inicio y no permitieron que los visitantes reaccionaran.

El pívot de Miami, Bam Adebayo, fue decisivo con 24 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, además de alcanzar la marca de 10.000 puntos en su carrera.

En Detroit, Cade Cunningham brilló con 26 puntos y 10 asistencias, pero su actuación no bastó para revertir el marcador, ya que los Pistons quedaron rezagados al cierre del primer cuarto y no lograron frenar el empuje del equipo local.